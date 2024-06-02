https://1prime.ru/20240602/ukraina-848745102.html

"Я видел карту". В США назвали крупные города, которые потеряет Украина

"Я видел карту". В США назвали крупные города, которые потеряет Украина - 02.06.2024, ПРАЙМ

"Я видел карту". В США назвали крупные города, которые потеряет Украина

По итогам конфликта Украина может потерять несколько крупных городов, включая столицу, считает бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue... | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T18:16+0300

2024-06-02T18:16+0300

2024-06-02T18:16+0300

спецоперация на украине

украина

потеря территорий

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/27/842192757_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_35ccf3061f327df7604d8a13987f2381.jpg

МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. По итогам конфликта Украина может потерять несколько крупных городов, включая столицу, считает бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Я думаю, они потеряют Киев, они потеряют Одессу и Николаев. Вы знаете, что происходит на фронте, я вчера видел карту", — отметил он.По словам эксперта, российские военные продвигаются вперед на многих направлениях, вынуждая ВСУ подтягивать резервы на эти линии. Однако украинская армия не обладает такими ресурсами, а ВС России превосходят их по численности и оснащению.Ранее отставной американский офицер Скотт Риттер говорил в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры. Он уточнял в своей статье для Consortium News, что Россия освободит пять украинских областей. Кроме того, подчеркивал экс-разведчик ВС США, Киеву следует опасаться территориальных претензий Польши и Румынии.Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, в свою очередь, заявлял, что Россия со временем освободит Харьков и Одессу, поскольку эти города являются исконно русскими. Об освобождении этих городов Россией также говорил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он также подчеркивал, что территории, которые уже вошли в состав России, никогда не вернутся.

https://1prime.ru/20240602/ukraina-848744796.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, потеря территорий