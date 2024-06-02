https://1prime.ru/20240602/ukraina-848745413.html

В США назвали "самоубийством" разрешение Киеву атаковать территорию РФ

В США назвали "самоубийством" разрешение Киеву атаковать территорию РФ - 02.06.2024, ПРАЙМ

В США назвали "самоубийством" разрешение Киеву атаковать территорию РФ

Разрешив Киеву атаковать оружием территорию РФ, Запад совершает "самоубийство", сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший офицер морской пехоты... | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T18:43+0300

2024-06-02T18:43+0300

2024-06-02T18:43+0300

спецоперация на украине

украина

россия

ракетные удары

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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Разрешив Киеву атаковать оружием территорию РФ, Запад совершает "самоубийство", сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер."Они что, не в курсе, что русские знают, что все разведданные для этих высокоточных систем вооружений достаёт не сама Украины? У той нет технических возможностей для программирования этих вооружений, она их лишь запускает...", — заявил он.Риттер отметил, что обучение украинских военных на территории Европы делает удары по этим обучающим центрам "оправданным"."И если украинцы начнут атаковать Россию, если они скажут, что у Киева есть право наносить удары по этим объектам, то они (западные страны — прим. ред.) тогда, получается, как бы говорят, что Россия может, в таком случае, ударить по всей Европе", — добавил он.По его словам, подобную тактику можно было вести в начале конфликта, сейчас это не имеет никакого эффекта, ВС РФ уже значительно обогнали Украину."РФ пятнадцать кругов в этой гонке уже навернула — её уже не догнать. Вы просто совершаете самоубийство", — заключил он.28 мая, Госдепартамент США вновь подчеркнул, что запрет на применение американского оружия для ударов по России остается в силе. Однако 31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для району харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных ударах, отмечал, что глава государства Владимир Путин и военные знают, какой ответ может дать Россия.Путин, в свою очередь, заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”.

https://1prime.ru/20240602/ssha-848745270.html

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украина, россия, ракетные удары