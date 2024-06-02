https://1prime.ru/20240602/ukraina-848745729.html

В Британии рассказали об уничтожении на Украине крупнейшего хранилища газа

В Британии рассказали об уничтожении на Украине крупнейшего хранилища газа - 02.06.2024, ПРАЙМ

В Британии рассказали об уничтожении на Украине крупнейшего хранилища газа

В ходе ударов по украинской энергосистеме был уничтожено крупнейшее в стране хранилище газа, рассказал на своем YouTube-канале британский эксперт Александр... | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T19:17+0300

2024-06-02T19:17+0300

2024-06-02T19:17+0300

спецоперация на украине

украина

хранилище

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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. В ходе ударов по украинской энергосистеме был уничтожено крупнейшее в стране хранилище газа, рассказал на своем YouTube-канале британский эксперт Александр Меркурис.Он отметил, что подземное газохранилище, которое служило и для ЕС, стал целью во время массированной атаки ВС РФ. Так же во время атаки были уничтожены остатки сильно пострадавшей украинской теплоэлектрической системы. Меркурис считает, что этот этот день выдался "очень плохим" для Киева, отметив, что хранилище было построено еще в Советской союзе и являлось крупнейшим в мире.Он заметил, что украинские власти могут продолжать обманывать своих граждан про количество сбитых российских ракет, но скрыть уничтожение объектов энергетической инфраструктуры невозможно.Вооруженные силы России начали массированные атаки против украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.

https://1prime.ru/20240602/ukraina-848745102.html

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украина, хранилище