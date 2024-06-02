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"Кандидат на замену". Ситуация в Киеве вызвала беспокойство в США
"Кандидат на замену". Ситуация в Киеве вызвала беспокойство в США - 02.06.2024, ПРАЙМ
"Кандидат на замену". Ситуация в Киеве вызвала беспокойство в США
Зеленский столкнулся с серьезными проблемами после прекращения его легитимности, считает американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T20:26+0300
2024-06-02T20:26+0300
2024-06-02T20:26+0300
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Зеленский столкнулся с серьезными проблемами после прекращения его легитимности, считает американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."В политической сфере в Киеве не все так однозначно. Я думаю, нет сомнений, что Зеленский в беде: он больше не легитимен, и в стране существует большое недовольство ходом боевых действий. Не знаю, кто внутри правительства или внешнеполитического истеблишмента в Киеве возможный кандидат на его замену", — отметил он.По словам профессора, среди населения также растет недовольство тем, как молодых людей и даже пожилых мужчин насильно мобилизируют на фронт.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени. Полномочия Зеленского истекли 21 мая.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, СВО
"Кандидат на замену". Ситуация в Киеве вызвала беспокойство в США
Миршаймер: у Зеленского серьезные проблемы из-за недовольства в стране
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ.
Зеленский столкнулся с серьезными проблемами после прекращения его легитимности, считает американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
.
"В политической сфере в Киеве не все так однозначно. Я думаю, нет сомнений, что Зеленский в беде: он больше не легитимен, и в стране существует большое недовольство ходом боевых действий. Не знаю, кто внутри правительства или внешнеполитического истеблишмента в Киеве возможный кандидат на его замену", — отметил он.
По словам профессора, среди населения также растет недовольство тем, как молодых людей и даже пожилых мужчин насильно мобилизируют на фронт.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени. Полномочия Зеленского истекли 21 мая.
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