https://1prime.ru/20240602/ukraina-848746387.html

"Кандидат на замену". Ситуация в Киеве вызвала беспокойство в США

"Кандидат на замену". Ситуация в Киеве вызвала беспокойство в США - 02.06.2024, ПРАЙМ

"Кандидат на замену". Ситуация в Киеве вызвала беспокойство в США

Зеленский столкнулся с серьезными проблемами после прекращения его легитимности, считает американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T20:26+0300

2024-06-02T20:26+0300

2024-06-02T20:26+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

сво

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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Зеленский столкнулся с серьезными проблемами после прекращения его легитимности, считает американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."В политической сфере в Киеве не все так однозначно. Я думаю, нет сомнений, что Зеленский в беде: он больше не легитимен, и в стране существует большое недовольство ходом боевых действий. Не знаю, кто внутри правительства или внешнеполитического истеблишмента в Киеве возможный кандидат на его замену", — отметил он.По словам профессора, среди населения также растет недовольство тем, как молодых людей и даже пожилых мужчин насильно мобилизируют на фронт.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени. Полномочия Зеленского истекли 21 мая.

https://1prime.ru/20240602/ukraina-848745413.html

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украина, владимир зеленский, сво