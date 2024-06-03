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Финская АЭС "Олкилуото-3" возобновит производство ночью
Финская АЭС "Олкилуото-3" возобновит производство ночью - 03.06.2024, ПРАЙМ
Финская АЭС "Олкилуото-3" возобновит производство ночью
Прервавшая работу из-за неисправности финская АЭС "Олкилуото-3" возобновит производство электроэнергии ночью, сообщает оператор TVO. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T21:49+0300
2024-06-03T21:49+0300
2024-06-03T21:49+0300
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Прервавшая работу из-за неисправности финская АЭС "Олкилуото-3" возобновит производство электроэнергии ночью, сообщает оператор TVO. "Согласно текущей оценке, "Олкилуото-3" вернется к производству ночью. Производство электроэнергии на АЭС "Олкилуото-3" было прервано сегодня, в понедельник, 3 июня, из-за неисправности турбины", - сказано в публикации оператора в соцсети X. Причина неисправности установлена и устранена, уточняет оператор. АЭС "Олкилуото" располагается в Западной Финляндии на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии.
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аэс, финляндия, работа
Финская АЭС "Олкилуото-3" возобновит производство ночью
Прервавшая работу финская АЭС "Олкилуото-3" возобновит производство ночью
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Прервавшая работу из-за неисправности финская АЭС "Олкилуото-3" возобновит производство электроэнергии ночью, сообщает оператор TVO.
"Согласно текущей оценке, "Олкилуото-3" вернется к производству ночью. Производство электроэнергии на АЭС "Олкилуото-3" было прервано сегодня, в понедельник, 3 июня, из-за неисправности турбины", - сказано в публикации оператора в соцсети X.
Причина неисправности установлена и устранена, уточняет оператор.
АЭС "Олкилуото" располагается в Западной Финляндии на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии.
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