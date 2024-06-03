Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финская АЭС "Олкилуото-3" возобновит производство ночью - 03.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240603/aes-848783213.html
Финская АЭС "Олкилуото-3" возобновит производство ночью
Финская АЭС "Олкилуото-3" возобновит производство ночью - 03.06.2024, ПРАЙМ
Финская АЭС "Олкилуото-3" возобновит производство ночью
Прервавшая работу из-за неисправности финская АЭС "Олкилуото-3" возобновит производство электроэнергии ночью, сообщает оператор TVO. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T21:49+0300
2024-06-03T21:49+0300
аэс
финляндия
работа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846209898_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_23b4c88e03da49ea34edf397a6d7cb7a.jpg
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Прервавшая работу из-за неисправности финская АЭС "Олкилуото-3" возобновит производство электроэнергии ночью, сообщает оператор TVO. "Согласно текущей оценке, "Олкилуото-3" вернется к производству ночью. Производство электроэнергии на АЭС "Олкилуото-3" было прервано сегодня, в понедельник, 3 июня, из-за неисправности турбины", - сказано в публикации оператора в соцсети X. Причина неисправности установлена и устранена, уточняет оператор. АЭС "Олкилуото" располагается в Западной Финляндии на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии.
https://1prime.ru/20240528/likhachev-848602518.html
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846209898_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_aaab784afdc2cfad497f8f51d6f60bf0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
аэс, финляндия, работа
АЭС, ФИНЛЯНДИЯ, работа
21:49 03.06.2024
 
Финская АЭС "Олкилуото-3" возобновит производство ночью

Прервавшая работу финская АЭС "Олкилуото-3" возобновит производство ночью

© Фото : Unsplash/Lukas LehotskyАЭС
АЭС - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© Фото : Unsplash/Lukas Lehotsky
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Прервавшая работу из-за неисправности финская АЭС "Олкилуото-3" возобновит производство электроэнергии ночью, сообщает оператор TVO.
"Согласно текущей оценке, "Олкилуото-3" вернется к производству ночью. Производство электроэнергии на АЭС "Олкилуото-3" было прервано сегодня, в понедельник, 3 июня, из-за неисправности турбины", - сказано в публикации оператора в соцсети X.
Причина неисправности установлена и устранена, уточняет оператор.
АЭС "Олкилуото" располагается в Западной Финляндии на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии.
Петербургский международный экономический форум. День второй - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
Лихачев назвал главный риск для Запорожской АЭС
28 мая, 13:57
 
АЭСФИНЛЯНДИЯработа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала