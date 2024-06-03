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В России стали чаще перепродавать китайские автомобили
В России стали чаще перепродавать китайские автомобили - 03.06.2024, ПРАЙМ
В России стали чаще перепродавать китайские автомобили
Весной 2024 года на российских торговых площадках значительно возросло предложение китайских автомобилей с пробегом, сообщает "Ъ" со ссылкой на исследование... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T09:21+0300
2024-06-03T09:21+0300
2024-06-03T09:33+0300
россия
авто
китайские авто
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Весной 2024 года на российских торговых площадках значительно возросло предложение китайских автомобилей с пробегом, сообщает "Ъ" со ссылкой на исследование "Авито Авто".Согласно изданию, за год предложение таких автомобилей выросло на 71,6 процента, а спрос среди россиян увеличился на 15,2 процента.Самыми популярными брендами стали Geely, Chery и Haval, которые заняли первое, второе и третье места соответственно.Средняя стоимость Geely составляет 2,4 миллиона рублей, Chery - 1,6 миллиона, и Haval - 2,2 миллиона.Ранее эксперты изучили расходы владельцев китайского кроссовера Haval F7x и пришли к выводу, что затраты на него превысят стоимость покупки за пять лет при пробеге 20 тысяч километров в год.
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россия, авто, китайские авто
РОССИЯ, Авто, китайские авто
В России стали чаще перепродавать китайские автомобили
"Ъ": число предложений о перепродаже машин с пробегом из КНР выросло на 71,6 %
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ.
Весной 2024 года на российских торговых площадках значительно возросло предложение китайских автомобилей с пробегом, сообщает
"Ъ" со ссылкой на исследование "Авито Авто".
Согласно изданию, за год предложение таких автомобилей выросло на 71,6 процента, а спрос среди россиян увеличился на 15,2 процента.
Самыми популярными брендами стали Geely, Chery и Haval, которые заняли первое, второе и третье места соответственно.
Средняя стоимость Geely составляет 2,4 миллиона рублей, Chery - 1,6 миллиона, и Haval - 2,2 миллиона.
Ранее эксперты изучили расходы владельцев китайского кроссовера Haval F7x и пришли к выводу, что затраты на него превысят стоимость покупки за пять лет при пробеге 20 тысяч километров в год.
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