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В России стали чаще перепродавать китайские автомобили - 03.06.2024, ПРАЙМ
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В России стали чаще перепродавать китайские автомобили
В России стали чаще перепродавать китайские автомобили - 03.06.2024, ПРАЙМ
В России стали чаще перепродавать китайские автомобили
Весной 2024 года на российских торговых площадках значительно возросло предложение китайских автомобилей с пробегом, сообщает "Ъ" со ссылкой на исследование... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T09:21+0300
2024-06-03T09:33+0300
россия
авто
китайские авто
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Весной 2024 года на российских торговых площадках значительно возросло предложение китайских автомобилей с пробегом, сообщает "Ъ" со ссылкой на исследование "Авито Авто".Согласно изданию, за год предложение таких автомобилей выросло на 71,6 процента, а спрос среди россиян увеличился на 15,2 процента.Самыми популярными брендами стали Geely, Chery и Haval, которые заняли первое, второе и третье места соответственно.Средняя стоимость Geely составляет 2,4 миллиона рублей, Chery - 1,6 миллиона, и Haval - 2,2 миллиона.Ранее эксперты изучили расходы владельцев китайского кроссовера Haval F7x и пришли к выводу, что затраты на него превысят стоимость покупки за пять лет при пробеге 20 тысяч километров в год.
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россия, авто, китайские авто
РОССИЯ, Авто, китайские авто
09:21 03.06.2024 (обновлено: 09:33 03.06.2024)
 
В России стали чаще перепродавать китайские автомобили

"Ъ": число предложений о перепродаже машин с пробегом из КНР выросло на 71,6 %

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковский международный автомобильный салон-2016. День второй
Московский международный автомобильный салон-2016. День второй - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Весной 2024 года на российских торговых площадках значительно возросло предложение китайских автомобилей с пробегом, сообщает "Ъ" со ссылкой на исследование "Авито Авто".
Согласно изданию, за год предложение таких автомобилей выросло на 71,6 процента, а спрос среди россиян увеличился на 15,2 процента.
Самыми популярными брендами стали Geely, Chery и Haval, которые заняли первое, второе и третье места соответственно.
Средняя стоимость Geely составляет 2,4 миллиона рублей, Chery - 1,6 миллиона, и Haval - 2,2 миллиона.
Ранее эксперты изучили расходы владельцев китайского кроссовера Haval F7x и пришли к выводу, что затраты на него превысят стоимость покупки за пять лет при пробеге 20 тысяч километров в год.
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2024
"Автостат" зафиксировал рост числа продаж легковых авто с пробегом в России
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