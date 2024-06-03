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Российские дилеры запустили продажи китайского "клона" Chevrolet

Российские дилеры запустили продажи китайского "клона" Chevrolet - 03.06.2024, ПРАЙМ

Российские дилеры запустили продажи китайского "клона" Chevrolet

Российские дилеры официально предложат китайский пикап Huanghai N7, который является аналогом американского Chevrolet Silverado. Об этом говорится на портале... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T10:23+0300

2024-06-03T10:23+0300

2024-06-03T10:23+0300

россия

авто

китайские авто

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Российские дилеры официально предложат китайский пикап Huanghai N7, который является аналогом американского Chevrolet Silverado. Об этом говорится на портале Drom.ru.Отмечается, что стартовая цена авто составит до четырех миллионов рублей. Huanghai похож на Chevrolet только внешне - грузовичок длиной 5,7 метра, грузоподъемностью 740 килограммов и двухрядной кабиной. Однако ничего общего по технике нет. "В России сертификацию проходит двухпедальная модификация с лицензионным турбомотором Mitsubishi, который в Поднебесной выдаёт 218 сил (320 Нм) и переваривает бензин АИ-92", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что точные параметры буду известны в июле.

https://1prime.ru/20240601/svo-848734545.html

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россия, авто, китайские авто