Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам назвали три самых дорогих в обслуживании китайских автомобиля - 03.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240603/avto-848760462.html
Россиянам назвали три самых дорогих в обслуживании китайских автомобиля
Россиянам назвали три самых дорогих в обслуживании китайских автомобиля - 03.06.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали три самых дорогих в обслуживании китайских автомобиля
Большинство китайских автомобилей не требуют высоких затрат на обслуживание, но есть исключения, пишет издание "Российская газета" со ссылкой на директора... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T11:58+0300
2024-06-03T11:58+0300
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83874/12/838741232_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_1478118fffc5105c95a0db30d0b3d89b.jpg
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Большинство китайских автомобилей не требуют высоких затрат на обслуживание, но есть исключения, пишет издание "Российская газета" со ссылкой на директора автомобильного маркетплейса Fresh Максима Рязанова.Отмечается, что самыми дорогими в обслуживании являются модели марки FAW, где средний счет за ремонт составляет около 200 тысяч рублей, а максимальная сумма в 2024 году достигла более 530 тысяч рублей.Также дорогими марками в обслуживании являются JAC (сумма до 400 тысяч рублей) и Tank (сумма более 230 тысяч рублей).Ранее эксперты изучили расходы владельцев китайского кроссовера Haval F7x и пришли к выводу, что затраты на его содержание превысят стоимость покупки за пять лет при пробеге 20 тысяч километров в год.
https://1prime.ru/20240521/tseny-848361593.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83874/12/838741232_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_25df7452e18324b00eb3dcb81919cf2c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авто
РОССИЯ, Авто
11:58 03.06.2024
 
Россиянам назвали три самых дорогих в обслуживании китайских автомобиля

RG.ru: FAW, JAС и Tank дороже всего в ремонте среди китайских автомобилей

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Большинство китайских автомобилей не требуют высоких затрат на обслуживание, но есть исключения, пишет издание "Российская газета" со ссылкой на директора автомобильного маркетплейса Fresh Максима Рязанова.
Отмечается, что самыми дорогими в обслуживании являются модели марки FAW, где средний счет за ремонт составляет около 200 тысяч рублей, а максимальная сумма в 2024 году достигла более 530 тысяч рублей.
Также дорогими марками в обслуживании являются JAC (сумма до 400 тысяч рублей) и Tank (сумма более 230 тысяч рублей).
Ранее эксперты изучили расходы владельцев китайского кроссовера Haval F7x и пришли к выводу, что затраты на его содержание превысят стоимость покупки за пять лет при пробеге 20 тысяч километров в год.
Контейнеры - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
Цены на китайские авто вскоре изменятся по одной причине
21 мая, 12:01
 
РОССИЯАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала