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Россиянам назвали три самых дорогих в обслуживании китайских автомобиля

Россиянам назвали три самых дорогих в обслуживании китайских автомобиля - 03.06.2024, ПРАЙМ

Россиянам назвали три самых дорогих в обслуживании китайских автомобиля

Большинство китайских автомобилей не требуют высоких затрат на обслуживание, но есть исключения, пишет издание "Российская газета" со ссылкой на директора... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T11:58+0300

2024-06-03T11:58+0300

2024-06-03T11:58+0300

россия

авто

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Большинство китайских автомобилей не требуют высоких затрат на обслуживание, но есть исключения, пишет издание "Российская газета" со ссылкой на директора автомобильного маркетплейса Fresh Максима Рязанова.Отмечается, что самыми дорогими в обслуживании являются модели марки FAW, где средний счет за ремонт составляет около 200 тысяч рублей, а максимальная сумма в 2024 году достигла более 530 тысяч рублей.Также дорогими марками в обслуживании являются JAC (сумма до 400 тысяч рублей) и Tank (сумма более 230 тысяч рублей).Ранее эксперты изучили расходы владельцев китайского кроссовера Haval F7x и пришли к выводу, что затраты на его содержание превысят стоимость покупки за пять лет при пробеге 20 тысяч километров в год.

https://1prime.ru/20240521/tseny-848361593.html

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россия, авто