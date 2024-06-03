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Россиянам назвали три самых дорогих в обслуживании китайских автомобиля
Россиянам назвали три самых дорогих в обслуживании китайских автомобиля - 03.06.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали три самых дорогих в обслуживании китайских автомобиля
Большинство китайских автомобилей не требуют высоких затрат на обслуживание, но есть исключения, пишет издание "Российская газета" со ссылкой на директора... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T11:58+0300
2024-06-03T11:58+0300
2024-06-03T11:58+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Большинство китайских автомобилей не требуют высоких затрат на обслуживание, но есть исключения, пишет издание "Российская газета" со ссылкой на директора автомобильного маркетплейса Fresh Максима Рязанова.Отмечается, что самыми дорогими в обслуживании являются модели марки FAW, где средний счет за ремонт составляет около 200 тысяч рублей, а максимальная сумма в 2024 году достигла более 530 тысяч рублей.Также дорогими марками в обслуживании являются JAC (сумма до 400 тысяч рублей) и Tank (сумма более 230 тысяч рублей).Ранее эксперты изучили расходы владельцев китайского кроссовера Haval F7x и пришли к выводу, что затраты на его содержание превысят стоимость покупки за пять лет при пробеге 20 тысяч километров в год.
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россия, авто
Россиянам назвали три самых дорогих в обслуживании китайских автомобиля
RG.ru: FAW, JAС и Tank дороже всего в ремонте среди китайских автомобилей
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ.
Большинство китайских автомобилей не требуют высоких затрат на обслуживание, но есть исключения, пишет
издание "Российская газета" со ссылкой на директора автомобильного маркетплейса Fresh Максима Рязанова.
Отмечается, что самыми дорогими в обслуживании являются модели марки FAW, где средний счет за ремонт составляет около 200 тысяч рублей, а максимальная сумма в 2024 году достигла более 530 тысяч рублей.
Также дорогими марками в обслуживании являются JAC (сумма до 400 тысяч рублей) и Tank (сумма более 230 тысяч рублей).
Ранее эксперты изучили расходы владельцев китайского кроссовера Haval F7x и пришли к выводу, что затраты на его содержание превысят стоимость покупки за пять лет при пробеге 20 тысяч километров в год.
Цены на китайские авто вскоре изменятся по одной причине