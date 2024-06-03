https://1prime.ru/20240603/avto-848765307.html

Ford пообещал технологию, которая позволит водителям отвлекаться от дороги

Ford пообещал технологию, которая позволит водителям отвлекаться от дороги - 03.06.2024, ПРАЙМ

Ford пообещал технологию, которая позволит водителям отвлекаться от дороги

Компания Ford Motor Co. в скором времени представит технологию, которая позволит водителям отвлекаться от дороги и не держать руки за рулем, пишет Bloomberg. | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T13:59+0300

2024-06-03T13:59+0300

2024-06-03T13:59+0300

авто

технологии

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Компания Ford Motor Co. в скором времени представит технологию, которая позволит водителям отвлекаться от дороги и не держать руки за рулем, пишет Bloomberg.По словам генерального директора концерна Джима Фарли, такое решение возможно будет представить уже через два года. Отмечается, что водители смогут отвлечься на какие-либо более важные дела, чем неотрывно следить за дорогой."Автономность третьего уровня позволит вам отвлечься от дороги через пару лет, и тогда ваш автомобиль будет похож на офис", — отметил Фарли.Он добавил, что в настоящее время они уже могут достаточно регулярно использовать прототип такой технологии, но нужно сделать ее экономически эффективной.Ранее Ford презентовал интеллектуальную систему BlueCruise, при использовании которой водитель может убирать руки с руля, однако только на определенных участках автомагистралей, называемых Hands-Free Blue Zones.Тем не менее, в настоящее время систему изучают регуляторы безопасности после того, как она была вовлечена в аварии со смертельным исходом.

https://1prime.ru/20240530/tekhnologii-848673301.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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