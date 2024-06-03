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Ford пообещал технологию, которая позволит водителям отвлекаться от дороги - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Ford пообещал технологию, которая позволит водителям отвлекаться от дороги
Ford пообещал технологию, которая позволит водителям отвлекаться от дороги - 03.06.2024, ПРАЙМ
Ford пообещал технологию, которая позволит водителям отвлекаться от дороги
Компания Ford Motor Co. в скором времени представит технологию, которая позволит водителям отвлекаться от дороги и не держать руки за рулем, пишет Bloomberg. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T13:59+0300
2024-06-03T13:59+0300
авто
технологии
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Компания Ford Motor Co. в скором времени представит технологию, которая позволит водителям отвлекаться от дороги и не держать руки за рулем, пишет Bloomberg.По словам генерального директора концерна Джима Фарли, такое решение возможно будет представить уже через два года. Отмечается, что водители смогут отвлечься на какие-либо более важные дела, чем неотрывно следить за дорогой."Автономность третьего уровня позволит вам отвлечься от дороги через пару лет, и тогда ваш автомобиль будет похож на офис", — отметил Фарли.Он добавил, что в настоящее время они уже могут достаточно регулярно использовать прототип такой технологии, но нужно сделать ее экономически эффективной.Ранее Ford презентовал интеллектуальную систему BlueCruise, при использовании которой водитель может убирать руки с руля, однако только на определенных участках автомагистралей, называемых Hands-Free Blue Zones.Тем не менее, в настоящее время систему изучают регуляторы безопасности после того, как она была вовлечена в аварии со смертельным исходом.
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авто, технологии
Авто, Технологии
13:59 03.06.2024
 
Ford пообещал технологию, которая позволит водителям отвлекаться от дороги

Bloomberg: благодаря новой технологии машины Ford станут "офисами на колесах"

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкFord
Ford - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Компания Ford Motor Co. в скором времени представит технологию, которая позволит водителям отвлекаться от дороги и не держать руки за рулем, пишет Bloomberg.
По словам генерального директора концерна Джима Фарли, такое решение возможно будет представить уже через два года. Отмечается, что водители смогут отвлечься на какие-либо более важные дела, чем неотрывно следить за дорогой.
"Автономность третьего уровня позволит вам отвлечься от дороги через пару лет, и тогда ваш автомобиль будет похож на офис", — отметил Фарли.
Он добавил, что в настоящее время они уже могут достаточно регулярно использовать прототип такой технологии, но нужно сделать ее экономически эффективной.
Ранее Ford презентовал интеллектуальную систему BlueCruise, при использовании которой водитель может убирать руки с руля, однако только на определенных участках автомагистралей, называемых Hands-Free Blue Zones.
Тем не менее, в настоящее время систему изучают регуляторы безопасности после того, как она была вовлечена в аварии со смертельным исходом.
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