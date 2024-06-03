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Раскрыто, почему в России хорошо продаются авто, которые провалились в КНР
Раскрыто, почему в России хорошо продаются авто, которые провалились в КНР - 03.06.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, почему в России хорошо продаются авто, которые провалились в КНР
Главным различием между рынками России и КНР является то, что в Китае сейчас предпочитают электромобили, в то время как в России больше предпочитают автомобили... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T17:40+0300
2024-06-03T17:40+0300
2024-06-03T17:43+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Главным различием между рынками России и КНР является то, что в Китае сейчас предпочитают электромобили, в то время как в России больше предпочитают автомобили с двигателями внутреннего сгорания, пишет "За рулем".Модель Tesla Model Y является самой популярной в Китае, и из топ-10 машин в Китае 4 являются электромобилями. В России популярна модель Geely Monjaro, которая занимает 10-е место по продажам, в то время как в Китае она находится на 28-ой позиции.Chery является лидером среди китайских компаний на российском рынке, но только пятой в Китае. Тем не менее, Chery также является крупнейшим экспортером среди китайских брендов, заметили в издании.В издании также подчеркнули, что в Китае самостоятельно решают, что поставить на российский рынок, что объясняет зачастую высокий разрыв в ценах.
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россия, китай, авто
Раскрыто, почему в России хорошо продаются авто, которые провалились в КНР
"За рулем" выяснил, почему в России хорошо продаются авто, которые провалились в Китае
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ.
Главным различием между рынками России и КНР является то, что в Китае сейчас предпочитают электромобили, в то время как в России больше предпочитают автомобили с двигателями внутреннего сгорания, пишет
"За рулем".
Модель Tesla Model Y является самой популярной в Китае, и из топ-10 машин в Китае 4 являются электромобилями. В России популярна модель Geely Monjaro, которая занимает 10-е место по продажам, в то время как в Китае она находится на 28-ой позиции.
Chery является лидером среди китайских компаний на российском рынке, но только пятой в Китае. Тем не менее, Chery также является крупнейшим экспортером среди китайских брендов, заметили в издании.
В издании также подчеркнули, что в Китае самостоятельно решают, что поставить на российский рынок, что объясняет зачастую высокий разрыв в ценах.
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