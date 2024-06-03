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Только колеса прикручиваем: "АвтоВАЗ" развеял фейки о сборке китайских авто
Только колеса прикручиваем: "АвтоВАЗ" развеял фейки о сборке китайских авто - 03.06.2024, ПРАЙМ
Только колеса прикручиваем: "АвтоВАЗ" развеял фейки о сборке китайских авто
Холдинг "АвтоВАЗ" выдвинул предложение установить на законодательном уровне критерии локализации для получения государственных субсидий на реализацию... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T10:17+0300
2024-06-03T10:17+0300
2024-06-03T10:27+0300
экономика
авто
автоваз
производство электромобилей
китайские авто
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Холдинг "АвтоВАЗ" выдвинул предложение установить на законодательном уровне критерии локализации для получения государственных субсидий на реализацию электромобилей, сообщает "Газета.ru". По данным портала, руководство холдинга считает, что ряд российских производителей используют так называемую "фейковую отверточную сборку", представляющую собой минимальную сборку моделей иностранного производства без внесения значительного вклада в локальное производство. Отмечается, что данная практика не соответствует принципам честной конкуренции и не помогает развиваться отечественной автомобильной промышленности."Газета.ru" сообщила, что в ответ на данное предложение в Минпромторге РФ пообещали пересмотреть условия предоставления субсидий и ввести критерий зависимости от уровня локализации производства. Предполагается, что автопроизводители, активно использующие отечественные компоненты и вкладывающие в местное производство, получат преимущество в предоставлении господдержки.Также отмечается, что на дискуссии на круглом столе в Совфеде, вице-президент "АвтоВАЗа" отметил необходимость повышения критериев локализации с целью стимулирования бизнеса к более активному развитию российской автомобильной промышленности и снижению зависимости от зарубежных поставщиков.
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авто, автоваз, производство электромобилей, китайские авто
Экономика, Авто, АвтоВАЗ, производство электромобилей, китайские авто
Только колеса прикручиваем: "АвтоВАЗ" развеял фейки о сборке китайских авто
"Газета.ru": "АвтоВАЗ" назвал фейком сборку китайских электромобилей в России
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ.
Холдинг "АвтоВАЗ" выдвинул предложение установить на законодательном уровне критерии локализации для получения государственных субсидий на реализацию электромобилей, сообщает "Газета.ru"
.
По данным портала, руководство холдинга считает, что ряд российских производителей используют так называемую "фейковую отверточную сборку", представляющую собой минимальную сборку моделей иностранного производства без внесения значительного вклада в локальное производство. Отмечается, что данная практика не соответствует принципам честной конкуренции и не помогает развиваться отечественной автомобильной промышленности.
"Газета.ru" сообщила, что в ответ на данное предложение в Минпромторге РФ пообещали пересмотреть условия предоставления субсидий и ввести критерий зависимости от уровня локализации производства. Предполагается, что автопроизводители, активно использующие отечественные компоненты и вкладывающие в местное производство, получат преимущество в предоставлении господдержки.
Также отмечается, что на дискуссии на круглом столе в Совфеде, вице-президент "АвтоВАЗа" отметил необходимость повышения критериев локализации с целью стимулирования бизнеса к более активному развитию российской автомобильной промышленности и снижению зависимости от зарубежных поставщиков.
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