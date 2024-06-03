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ЦБ призвали расширить участие зарубежных агрегаторов в приеме карт "Мир"

ЦБ призвали расширить участие зарубежных агрегаторов в приеме карт "Мир" - 03.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ призвали расширить участие зарубежных агрегаторов в приеме карт "Мир"

Ассоциация банков России (АБР) направила предложения в ЦБ РФ с просьбой сформировать законодательную базу для того, чтобы в иностранных магазинах зарубежные... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T15:19+0300

2024-06-03T15:19+0300

2024-06-03T15:42+0300

банк россии

банки

карта "мир"

международные платежи

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Ассоциация банков России (АБР) направила предложения в ЦБ РФ с просьбой сформировать законодательную базу для того, чтобы в иностранных магазинах зарубежные агрегаторы могли обеспечить прием российских карт "Мир", сообщили РИА Новости в пресс-службе АБР. "Кредитные организации предлагают рассмотреть возможность внесения изменений в Закон № 161-ФЗ (о национальной платежной системе – ред.) в целях определения статуса иностранных компаний, осуществляющих агрегирование денежных средств, перечисленных российскими банками по операциям, совершенным с использованием ЭСП (электронных средств платежа - ред.), и последующее распределение указанных денежных средств между своими клиентами-ТСП (торгово-сервисными предприятиями – ред.)", - говорится в письме, направленном в Банк России в марте, после встречи с руководством ЦБ РФ. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ настоящее время, по информации членов Ассоциации, возникают ситуации, когда иностранные компании, в том числе финансовые организации, предлагают российским банкам заключить договоры, в рамках которых российские банки будут оказывать иностранным юридическим лицам услуги по обеспечению приема ЭСП (банковских карт), эмитированных на территории России, для оплаты товаров, работ и услуг, приобретаемых держателями этих карт в интернет-магазинах иностранных ТСП - клиентах таких иностранных компаний. "В этом случае иностранные компании на своих банковских счетах осуществляют агрегирование денежных средств, поступающих от российских банков по операциям, совершенным с использованием ЭСП, и последующее распределение указанных денежных средств между своими клиентами-ТСП", - указывается в письме. Банки отметили в своем обращении к ЦБ РФ, что закон не регулирует деятельность данных иностранных компаний, "так как они не могут быть квалифицированы в качестве платежных агрегаторов". В письме пояснялось, что согласно действующему законодательству, платежным агрегатором вправе выступать только юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией и созданное в соответствии с законодательством РФ. Как указали в АБР, на часть вопросов регулятор прислал ответы 27 мая. Так, Банк России предложил Ассоциации предоставить дополнительную информацию "для рассмотрения инициативы по существу". В частности, от Ассоциации регулятор ожидает ответ по вопросу о распространенности подобных схем взаимодействия с иностранными организациями, не обладающими статусом иностранных поставщиков платежных услуг, предполагается ли закрепление статуса нового субъекта НПС или упомянутые иностранные организации предлагается отнести к числу существующих субъектов НПС. Также в числе дополнительной информации ЦБ РФ ожидает ответ на вопрос о причинах того, почему взаимодействие с иностранными организациями не может быть реализовано в рамках текущего законодательства о НПС, например, в рамках регулирования отношений с иностранными поставщиками платежных услуг.

https://1prime.ru/20240527/mir-848550875.html

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банки, карта "мир", международные платежи