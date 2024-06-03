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Цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 8 февраля

Цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 8 февраля - 03.06.2024, ПРАЙМ

Цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 8 февраля

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник на 2%, а стоимость барреля марки Brent впервые с начала февраля опустилась ниже 80 долларов, следует из данных... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T16:49+0300

2024-06-03T16:49+0300

2024-06-03T17:03+0300

brent

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нефть

энергетика

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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник на 2%, а стоимость барреля марки Brent впервые с начала февраля опустилась ниже 80 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 16.50 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,89%, до 79,58 доллара за баррель, впервые с 8 февраля находится ниже 80 долларов. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 2,4%, до 75,16 доллара.Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения, стоимость марки WTI впервые с начала февраля опустилась ниже 75 долларов за баррель, следует из данных торгов.

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