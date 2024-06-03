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Цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 8 февраля - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 8 февраля
Цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 8 февраля - 03.06.2024, ПРАЙМ
Цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 8 февраля
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник на 2%, а стоимость барреля марки Brent впервые с начала февраля опустилась ниже 80 долларов, следует из данных... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T16:49+0300
2024-06-03T17:03+0300
brent
цена за баррель
нефть
энергетика
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник на 2%, а стоимость барреля марки Brent впервые с начала февраля опустилась ниже 80 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 16.50 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,89%, до 79,58 доллара за баррель, впервые с 8 февраля находится ниже 80 долларов. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 2,4%, до 75,16 доллара.Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения, стоимость марки WTI впервые с начала февраля опустилась ниже 75 долларов за баррель, следует из данных торгов.
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brent, цена за баррель, нефть
BRENT, цена за баррель, Нефть, Энергетика
16:49 03.06.2024 (обновлено: 17:03 03.06.2024)
 
Цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 8 февраля

Стоимость нефти Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с 8 февраля

© Unsplash/Ben WicksДобыча нефти
Добыча нефти
© Unsplash/Ben Wicks
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник на 2%, а стоимость барреля марки Brent впервые с начала февраля опустилась ниже 80 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.50 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,89%, до 79,58 доллара за баррель, впервые с 8 февраля находится ниже 80 долларов. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 2,4%, до 75,16 доллара.
Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения, стоимость марки WTI впервые с начала февраля опустилась ниже 75 долларов за баррель, следует из данных торгов.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
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ЭнергетикаBRENTцена за баррельНефть
 
 
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