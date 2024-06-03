Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономист раскрыл, сколько в России людей с очень высокими доходами - 03.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240603/dokhod--848765570.html
Экономист раскрыл, сколько в России людей с очень высокими доходами
Экономист раскрыл, сколько в России людей с очень высокими доходами - 03.06.2024, ПРАЙМ
Экономист раскрыл, сколько в России людей с очень высокими доходами
В России не более десяти процентов людей с действительно высокими доходами, рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" директор Центра конъюнктурных... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T14:01+0300
2024-06-03T14:01+0300
ндфл
прогрессивная шкала ндфл
георгий остапкович
минфин рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76441/13/764411314_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_3a0651a54b552ecd731033b654b6b818.jpg
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. В России не более десяти процентов людей с действительно высокими доходами, рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович."У нас десять процентов верхних людей, которые получают самые большие доходы, аккумулируют около пятидесяти процентов всех доходов. Ну 45-46% точно", - уточнил экономист. Ранее Министерство финансов презентовало данные налоговой службы с распределением сборов НДФЛ по четырем группам. Доходы свыше десяти миллионов в год в 2023-м получали 167 тысяч граждан – это 0,3 процента от всех плательщиков подоходного налога.Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые пять месяцев года увеличилось на почти 18 миллиардов долларов; больше всех вновь прибавил Андрей Мельниченко, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.Лидерами рейтинга по уровню благосостояния семей среди российских регионов в 2023 году стали Ямало-Ненецкий округ, Москва и Ханты-Мансийский округ – Югра, в конце списка оказались Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня.
https://1prime.ru/20240603/sostoyanie-848750723.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76441/13/764411314_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_1f16bd3a70eebe0224473c4dbdc43555.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ндфл, прогрессивная шкала ндфл, георгий остапкович, минфин рф
НДФЛ, прогрессивная шкала НДФЛ, Георгий Остапкович, Минфин РФ
14:01 03.06.2024
 
Экономист раскрыл, сколько в России людей с очень высокими доходами

Экономист Остапкович: доля россиян с высокими доходами составляет 10%

© fotolia.com / ZoeОбщество
Общество - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© fotolia.com / Zoe
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. В России не более десяти процентов людей с действительно высокими доходами, рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
"У нас десять процентов верхних людей, которые получают самые большие доходы, аккумулируют около пятидесяти процентов всех доходов. Ну 45-46% точно", - уточнил экономист.
Ранее Министерство финансов презентовало данные налоговой службы с распределением сборов НДФЛ по четырем группам. Доходы свыше десяти миллионов в год в 2023-м получали 167 тысяч граждан – это 0,3 процента от всех плательщиков подоходного налога.
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые пять месяцев года увеличилось на почти 18 миллиардов долларов; больше всех вновь прибавил Андрей Мельниченко, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Лидерами рейтинга по уровню благосостояния семей среди российских регионов в 2023 году стали Ямало-Ненецкий округ, Москва и Ханты-Мансийский округ – Югра, в конце списка оказались Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
Состояние российских миллиардеров выросло с начала года
08:30
 
НДФЛпрогрессивная шкала НДФЛГеоргий ОстапковичМинфин РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала