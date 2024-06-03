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Экономист раскрыл, сколько в России людей с очень высокими доходами

Экономист раскрыл, сколько в России людей с очень высокими доходами - 03.06.2024, ПРАЙМ

Экономист раскрыл, сколько в России людей с очень высокими доходами

В России не более десяти процентов людей с действительно высокими доходами, рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" директор Центра конъюнктурных... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T14:01+0300

2024-06-03T14:01+0300

2024-06-03T14:01+0300

ндфл

прогрессивная шкала ндфл

георгий остапкович

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. В России не более десяти процентов людей с действительно высокими доходами, рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович."У нас десять процентов верхних людей, которые получают самые большие доходы, аккумулируют около пятидесяти процентов всех доходов. Ну 45-46% точно", - уточнил экономист. Ранее Министерство финансов презентовало данные налоговой службы с распределением сборов НДФЛ по четырем группам. Доходы свыше десяти миллионов в год в 2023-м получали 167 тысяч граждан – это 0,3 процента от всех плательщиков подоходного налога.Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые пять месяцев года увеличилось на почти 18 миллиардов долларов; больше всех вновь прибавил Андрей Мельниченко, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.Лидерами рейтинга по уровню благосостояния семей среди российских регионов в 2023 году стали Ямало-Ненецкий округ, Москва и Ханты-Мансийский округ – Югра, в конце списка оказались Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня.

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ндфл, прогрессивная шкала ндфл, георгий остапкович, минфин рф