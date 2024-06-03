https://1prime.ru/20240603/dollar-848749861.html

Курс доллара снижается до 89,97 рубля

Курс доллара снижается до 89,97 рубля - 03.06.2024, ПРАЙМ

Курс доллара снижается до 89,97 рубля

Курс рубля в начале торгов понедельника растет в парах с долларом и юанем, по евро пока сделок не было: американская валюта дешевеет до 89,97 рубля, китайская - | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T07:33+0300

2024-06-03T07:33+0300

2024-06-03T07:33+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника растет в парах с долларом и юанем, по евро пока сделок не было: американская валюта дешевеет до 89,97 рубля, китайская - до 12,37 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.02 мск снижается на 13 копеек, до 89,97 рубля, юаня – на 2 копейки, до 12,37 рубля.

https://1prime.ru/20240603/dollar-848719812.html

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