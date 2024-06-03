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Курс доллара снижается до 89,97 рубля - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Курс доллара снижается до 89,97 рубля
Курс доллара снижается до 89,97 рубля - 03.06.2024, ПРАЙМ
Курс доллара снижается до 89,97 рубля
Курс рубля в начале торгов понедельника растет в парах с долларом и юанем, по евро пока сделок не было: американская валюта дешевеет до 89,97 рубля, китайская - | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T07:33+0300
2024-06-03T07:33+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника растет в парах с долларом и юанем, по евро пока сделок не было: американская валюта дешевеет до 89,97 рубля, китайская - до 12,37 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.02 мск снижается на 13 копеек, до 89,97 рубля, юаня – на 2 копейки, до 12,37 рубля.
https://1prime.ru/20240603/dollar-848719812.html
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мосбиржа, доллар, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Мосбиржа, доллар, юань
07:33 03.06.2024
 
Курс доллара снижается до 89,97 рубля

Мосбиржа6 курс доллара снижается до 89,97 рубля, юаня - до 12,37 рубля

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗнак доллара
Знак доллара - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника растет в парах с долларом и юанем, по евро пока сделок не было: американская валюта дешевеет до 89,97 рубля, китайская - до 12,37 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.02 мск снижается на 13 копеек, до 89,97 рубля, юаня – на 2 копейки, до 12,37 рубля.
Курсы валют - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
Раскрыто, что ждет доллар в начале лета
03:03
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюМосбиржадолларюань
 
 
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