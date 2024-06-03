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ЕАЭС продлит на год механизм экспорта сельхозпродукции
ЕАЭС продлит на год механизм экспорта сельхозпродукции - 03.06.2024, ПРАЙМ
ЕАЭС продлит на год механизм экспорта сельхозпродукции
Страны ЕАЭС планируют продлить на год действующий механизм экспорта сельхозпродукции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T15:23+0300
2024-06-03T15:23+0300
2024-06-03T15:23+0300
михаил мишустин
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МИНСК, 3 июн - ПРАЙМ. Страны ЕАЭС планируют продлить на год действующий механизм экспорта сельхозпродукции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."На ежегодной основе уже формируются индикативные балансы по важнейшим товарам – пшенице и меслину, ячменю, кукурузе, семенам подсолнечника, сахару и подсолнечному маслу. Согласование таких показателей поможет, помимо прочего, координировать экспорт этой группы продукции из Союза на внешние рынки. Планируем продлить действующий механизм еще на год", - сказал он на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза".Мишустин добавил, что вопрос будет обсуждаться на заседании межправсовета ЕАЭС. Он выразил уверенность в том, что "балансы должны составляться по всем критически значимым товарам, а их подготовку необходимо синхронизировать, причем с учетом среднесрочных и долгосрочных планов каждой страны "пятерки" по наращиванию производства в АПК"."Во многом наши экспортные позиции схожи. И переход к общей политике в этой сфере позволит действовать вместе для увеличения прибыли всех участников, а не конкурировать между собой", - сказал он.Задача обеспечения продовольственной безопасности имеет ключевое значение для России и всех государств ЕАЭС, добавил Мишустин. Глава правительства отметил, что это требует развития десятка смежных направлений, в том числе производства собственной сельхозтехники и удобрений, пищевой, перерабатывающей и химической промышленности. "Необходимо также выстроить надёжную логистику. Наладить устойчивые торговые связи и цепочки поставок топлива, удобрений, зерна и других продовольственных товаров. Продолжить стимулирование научных исследований и разработок", - сказал он.
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михаил мишустин, еаэс
ЕАЭС продлит на год механизм экспорта сельхозпродукции
Мишустин: ЕАЭС планирует продлить на год механизм экспорта сельхозпродукции
МИНСК, 3 июн - ПРАЙМ. Страны ЕАЭС планируют продлить на год действующий механизм экспорта сельхозпродукции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На ежегодной основе уже формируются индикативные балансы по важнейшим товарам – пшенице и меслину, ячменю, кукурузе, семенам подсолнечника, сахару и подсолнечному маслу. Согласование таких показателей поможет, помимо прочего, координировать экспорт этой группы продукции из Союза на внешние рынки. Планируем продлить действующий механизм еще на год", - сказал он на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза".
Мишустин добавил, что вопрос будет обсуждаться на заседании межправсовета ЕАЭС. Он выразил уверенность в том, что "балансы должны составляться по всем критически значимым товарам, а их подготовку необходимо синхронизировать, причем с учетом среднесрочных и долгосрочных планов каждой страны "пятерки" по наращиванию производства в АПК".
"Во многом наши экспортные позиции схожи. И переход к общей политике в этой сфере позволит действовать вместе для увеличения прибыли всех участников, а не конкурировать между собой", - сказал он.
Задача обеспечения продовольственной безопасности имеет ключевое значение для России и всех государств ЕАЭС, добавил Мишустин.
Глава правительства отметил, что это требует развития десятка смежных направлений, в том числе производства собственной сельхозтехники и удобрений, пищевой, перерабатывающей и химической промышленности.
"Необходимо также выстроить надёжную логистику. Наладить устойчивые торговые связи и цепочки поставок топлива, удобрений, зерна и других продовольственных товаров. Продолжить стимулирование научных исследований и разработок", - сказал он.