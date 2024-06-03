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В Египте назвали ежегодный объем производства автомобилей Lada - 03.06.2024, ПРАЙМ
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В Египте назвали ежегодный объем производства автомобилей Lada
В Египте назвали ежегодный объем производства автомобилей Lada - 03.06.2024, ПРАЙМ
В Египте назвали ежегодный объем производства автомобилей Lada
От 50 до 70 тысяч автомобилей Lada в год будут производить на заводе, который строится в египетском городе Тарбул, начало производства ожидается в 2025 году,... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T10:40+0300
2024-06-03T10:40+0300
экономика
авто
производство автомобилей
lada
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КАИР, 3 июн - ПРАЙМ. От 50 до 70 тысяч автомобилей Lada в год будут производить на заводе, который строится в египетском городе Тарбул, начало производства ожидается в 2025 году, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир. Министр упомянул, что ранее был подписан договор о партнерстве между российской компанией "АвтоВАЗ" и египетской GV Investments, по которому вторая получила право на производство автомобилей Lada в Египте. "Компания занимается строительством в городе Тарбул завода по сбору автомобилей площадью 200 тысяч квадратных метров. Ожидается, что новый завод станет одним из крупнейших по сборке автомобилей в Египте, его производственная мощь составит 50-70 тысяч автомобилей в год", - отметил Самир, добавив, что старт производства ожидается в начале 2025 года. В конце июля 2023 года президент "АвтоВАЗ" Максим Соколов заявил, что планирует возобновить производство Lada на заводе Al Amal в Египте.
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авто, производство автомобилей, lada
Экономика, Авто, производство автомобилей, Lada
10:40 03.06.2024
 
В Египте назвали ежегодный объем производства автомобилей Lada

Самир: Египет будет производить 50-70 тысяч автомобилей Lada в год

© Фото : Unsplash/Manuel JimenezВид на Каир, Египет
Вид на Каир, Египет - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© Фото : Unsplash/Manuel Jimenez
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КАИР, 3 июн - ПРАЙМ. От 50 до 70 тысяч автомобилей Lada в год будут производить на заводе, который строится в египетском городе Тарбул, начало производства ожидается в 2025 году, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир.
Министр упомянул, что ранее был подписан договор о партнерстве между российской компанией "АвтоВАЗ" и египетской GV Investments, по которому вторая получила право на производство автомобилей Lada в Египте.
"Компания занимается строительством в городе Тарбул завода по сбору автомобилей площадью 200 тысяч квадратных метров. Ожидается, что новый завод станет одним из крупнейших по сборке автомобилей в Египте, его производственная мощь составит 50-70 тысяч автомобилей в год", - отметил Самир, добавив, что старт производства ожидается в начале 2025 года.
В конце июля 2023 года президент "АвтоВАЗ" Максим Соколов заявил, что планирует возобновить производство Lada на заводе Al Amal в Египте.
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