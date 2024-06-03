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Израиль готов на 42-дневное перемирие в Газе, заявил Нетаньяху

Израиль готов на 42-дневное перемирие в Газе, заявил Нетаньяху - 03.06.2024, ПРАЙМ

Израиль готов на 42-дневное перемирие в Газе, заявил Нетаньяху

Израиль приостановит боевые действия в секторе Газа для освобождения заложников на 42 дня, но война не прекратится до достижения Тель-Авивом поставленных целей. | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T16:39+0300

2024-06-03T16:39+0300

2024-06-03T17:00+0300

политика

израиль

сектор газа

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июн - ПРАЙМ. Израиль приостановит боевые действия в секторе Газа для освобождения заложников на 42 дня, но война не прекратится до достижения Тель-Авивом поставленных целей. Об этом сообщила израильская радиостанция Kan, цитируя слова премьера Израиля Биньямина Нетаньяху."Мы можем остановить боевые действия на 42 дня, чтобы вернуть заложников, но мы не откажемся от достижения полной победы", — сказал Нетаньяху в ходе закрытой беседы с членами парламентского комитета по иностранным делам и обороне. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПозднее канцелярия премьера опубликовала одно из утверждений Нетаньяху, сделанное на данной встрече. В нем премьер отрицает готовность Израиля "прекратить огонь" в секторе Газа без выполнения израильских условий о прекращении войны. По данным Kan, это заявление относится к озвученному на днях президентом США Джо Байденом плану по прекращению войны в секторе Газа и освобождению заложников. Он обозначил три этапа, о не упомянул о будущей судьбе ХАМАС. Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

https://1prime.ru/20240528/izrail-848621446.html

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израиль, сектор газа, биньямин нетаньяху