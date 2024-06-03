https://1prime.ru/20240603/lada-848764785.html

Продажи автомобилей Lada в России выросли на 70,7 процента

Продажи автомобилей Lada в России выросли на 70,7 процента - 03.06.2024, ПРАЙМ

Продажи автомобилей Lada в России выросли на 70,7 процента

Продажи автомобилей Lada в РФ в мае выросли на 70,7% в годовом выражении, до 40,8 тысячи машин, при этом 15 тысяч из них пришлись на модель Vesta, что стало... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T13:35+0300

2024-06-03T13:35+0300

2024-06-03T13:35+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada в РФ в мае выросли на 70,7% в годовом выражении, до 40,8 тысячи машин, при этом 15 тысяч из них пришлись на модель Vesta, что стало историческим рекордом с начала её производства в 2015 году, говорится в сообщении компании "АвтоВАЗ". "По итогам мая 2024 года продажи коммерческих и пассажирских автомобилей Lada в России составили 40 813 единиц, что на 70,7% выше, чем в мае 2023 года. Всего за пять месяцев в РФ официальными дилерами Lada реализовано 177 927 автомобилей. Рост продаж составил 53,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - отмечается в сообщении. "Свой рекорд продаж обновила Lada Vesta: в течение мая было продано 15 009 автомобилей, что является самым высоким результатом в истории этой модели. Всего за пять месяцев продано 51 768 Lada Vesta нового поколения", - уточнили в компании. А что касается самой продаваемой модели бренда - Lada Granta, то её продажи в мае составили 18 023 автомобиля (плюс 5,8% в годовом выражении). А за январь-май было продано 82 219 Lada Granta, что на 1,1% выше результата периода с января по май прошлого года. Также в мае было продано 3 261 Niva Legend (плюс 10,7% в годовом выражении). За январь-май было реализовано 19 870 классических внедорожников (плюс 43,2% к аналогичному периоду прошлого года). Количество проданных Niva Travel выросло на 14,2% по сравнению с маем 2023 года и составило 3 919 внедорожников. Объем продаж этой модели за январь-май достиг отметки 21 372 машин (плюс 20,2% в годовом выражении). Продажи коммерческих автомобилей Lada в мае составили 593 машины (плюс 111,8% в годовом выражении). Всего же в январе-мае было продано 2 475 коммерческих автомобилей Lada (плюс 83,1% к аналогичному периоду прошлого года). Наибольшим спросом среди покупателей пользовались коммерческие версии на базе Granta. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).

https://1prime.ru/20240603/iskra-848762525.html

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авто, автоваз, lada