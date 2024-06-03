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Названы самые популярные среди россиян марки подержанных китайских машин - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Названы самые популярные среди россиян марки подержанных китайских машин
Названы самые популярные среди россиян марки подержанных китайских машин - 03.06.2024, ПРАЙМ
Названы самые популярные среди россиян марки подержанных китайских машин
За первые четыре месяца 2024 года россияне купили около 50 тысяч легковых авто китайских брендов с пробегом, что стало на 52% больше, чем за аналогичный период... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T17:47+0300
2024-06-03T17:54+0300
экономика
авто
китайский автопром
легковые автомобилии
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. За первые четыре месяца 2024 года россияне купили около 50 тысяч легковых авто китайских брендов с пробегом, что стало на 52% больше, чем за аналогичный период 2023 года, причем рост достиг наибольшего показателя среди всех участников вторичного авторынка, сообщает портал "Автостат".Отмечается, что примерно 80% приобретаемых россиянами подержанных китайских авто приходится на пять марок — Chery, Geely, Lifan, Haval и Great Wall. При этом основными покупаемыми моделями среди являются Chery Tiggo, Geely Coolray, Lifan Solano, Lifan X60 и Chery Tiggo 7 PRO.Портал также выяснил, что помимо китайских авто, положительную динамику на вторичном рынке демонстрируют отечественные бренды (+15%). Остальные марки оказались "в минусе", сообщает "Автостат". Так, объем приобретения подержанных корейских машин за четыре месяца текущего года сократился на один процент, моделей из Европы и США – на 8%, из Японии – на 9%. При этом авторы материала отметили, что доля китайских брендов на российском рынке подержанных легковых авто все еще держится на низком уровне (примерно три процента), наблюдается положительная динамика, так как год назад он составлял всего два процента.
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авто, китайский автопром, легковые автомобилии
Экономика, Авто, китайский автопром, легковые автомобилии
17:47 03.06.2024 (обновлено: 17:54 03.06.2024)
 
Названы самые популярные среди россиян марки подержанных китайских машин

"Автостат": китайские автомобили демонстрируют лучший рост на вторичном рынке в России

© fotolia.com / HappyAlexАвтомобили
Автомобили - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© fotolia.com / HappyAlex
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. За первые четыре месяца 2024 года россияне купили около 50 тысяч легковых авто китайских брендов с пробегом, что стало на 52% больше, чем за аналогичный период 2023 года, причем рост достиг наибольшего показателя среди всех участников вторичного авторынка, сообщает портал "Автостат".
Отмечается, что примерно 80% приобретаемых россиянами подержанных китайских авто приходится на пять марок — Chery, Geely, Lifan, Haval и Great Wall. При этом основными покупаемыми моделями среди являются Chery Tiggo, Geely Coolray, Lifan Solano, Lifan X60 и Chery Tiggo 7 PRO.
Портал также выяснил, что помимо китайских авто, положительную динамику на вторичном рынке демонстрируют отечественные бренды (+15%).
Остальные марки оказались "в минусе", сообщает "Автостат". Так, объем приобретения подержанных корейских машин за четыре месяца текущего года сократился на один процент, моделей из Европы и США – на 8%, из Японии – на 9%.
При этом авторы материала отметили, что доля китайских брендов на российском рынке подержанных легковых авто все еще держится на низком уровне (примерно три процента), наблюдается положительная динамика, так как год назад он составлял всего два процента.
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17:40
 
ЭкономикаАвтокитайский автопромлегковые автомобилии
 
 
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