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Воскресные решения ОПЕК+ не повлияют на нефтяные цены, считает эксперт

Воскресные решения ОПЕК+ не повлияют на нефтяные цены, считает эксперт - 03.06.2024, ПРАЙМ

Воскресные решения ОПЕК+ не повлияют на нефтяные цены, считает эксперт

Решения ОПЕК+, принятые накануне, не должны привести к заметному росту цен на нефть в мире, но и для снижения цен альянс не дал очевидных поводов, заявил РИА... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T14:15+0300

2024-06-03T14:15+0300

2024-06-03T14:15+0300

энергетика

нефть

опек

цены на нефтепродукты

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Решения ОПЕК+, принятые накануне, не должны привести к заметному росту цен на нефть в мире, но и для снижения цен альянс не дал очевидных поводов, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Восемь стран ОПЕК+, среди которых Россия и Саудовская Аравия, по итогам заседаний организации в воскресенье продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно "сводить на нет" с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне. Также сохраняются и установленные на этот год квоты для всех участников, но только для ОАЭ со следующего года они повышаются на 300 тысяч баррелей в сутки. "Суммарно результаты встречи не должны привести к заметному росту цен, скорее всего, такая цель и не ставилась. Но и для снижения цен ОПЕК+ не дала очевидных поводов", - считает Белогорьев. По его словам, смешанный подход, сочетающий общие обязательные квоты в рамках ОПЕК+ с индивидуальными добровольными ограничениями, изначально был сложным, запутанным для сторонних наблюдателей и долгосрочно неустойчивым. Поэтому он рассматривался лишь как временное решение: рано или поздно от него нужно было отказываться, объяснил эксперт. "Постепенность ухода от добровольных ограничений и его сочетание с продлением на полтора года обязательных квот, с одной стороны, уравновешивает общее предложение ОПЕК+, с другой, позволяет прощупать отношение рынка к постепенному его росту", - добавил Белогорьев. Он также отметил, что текущее решение позволило ОПЕК+ послать рынку ясный сигнал долгосрочной устойчивости и согласованности своей политики. При этом альянсу хватит гибкости, чтобы осенью скорректировать решение, если баланс мирового рынка станет уверенно профицитным. "Но пока об этом рано говорить", - заключил Белогорьев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, опек, цены на нефтепродукты