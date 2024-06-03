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Цена нефти Brent продолжила падать до 79 долларов за баррель - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Цена нефти Brent продолжила падать до 79 долларов за баррель
Цена нефти Brent продолжила падать до 79 долларов за баррель - 03.06.2024, ПРАЙМ
Цена нефти Brent продолжила падать до 79 долларов за баррель
Мировые цены на нефть ускорили темпы падения до 3%, стоимость барреля марки Brent ниже 79 долларов впервые с начала февраля, следует из данных торгов. | 03.06.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы падения до 3%, стоимость барреля марки Brent ниже 79 долларов впервые с начала февраля, следует из данных торгов.По состоянию на 17.05 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,85%, до 78,8 доллара за баррель, впервые с 7 февраля она находится ниже 79 долларов. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 3,23%, до 74,51 доллара.
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нефть, торги
Нефть, Энергетика, Торги
17:06 03.06.2024 (обновлено: 17:09 03.06.2024)
 
Цена нефти Brent продолжила падать до 79 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель впервые с 7 февраля

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью в Краснодарском крае
Танкеры с нефтью в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы падения до 3%, стоимость барреля марки Brent ниже 79 долларов впервые с начала февраля, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.05 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,85%, до 78,8 доллара за баррель, впервые с 7 февраля она находится ниже 79 долларов. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 3,23%, до 74,51 доллара.
 
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