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Цена нефти Brent продолжила падать до 79 долларов за баррель
Цена нефти Brent продолжила падать до 79 долларов за баррель - 03.06.2024, ПРАЙМ
Цена нефти Brent продолжила падать до 79 долларов за баррель
Мировые цены на нефть ускорили темпы падения до 3%, стоимость барреля марки Brent ниже 79 долларов впервые с начала февраля, следует из данных торгов. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T17:06+0300
2024-06-03T17:06+0300
2024-06-03T17:09+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы падения до 3%, стоимость барреля марки Brent ниже 79 долларов впервые с начала февраля, следует из данных торгов.По состоянию на 17.05 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,85%, до 78,8 доллара за баррель, впервые с 7 февраля она находится ниже 79 долларов. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 3,23%, до 74,51 доллара.
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нефть, торги
Цена нефти Brent продолжила падать до 79 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель впервые с 7 февраля
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы падения до 3%, стоимость барреля марки Brent ниже 79 долларов впервые с начала февраля, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.05 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,85%, до 78,8 доллара за баррель, впервые с 7 февраля она находится ниже 79 долларов. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 3,23%, до 74,51 доллара.