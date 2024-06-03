https://1prime.ru/20240603/opek-848762900.html
ОПЕК+ способствует стабилизации энергорынков, заявил Песков
ОПЕК+ способствует стабилизации энергорынков, заявил Песков - 03.06.2024, ПРАЙМ
ОПЕК+ способствует стабилизации энергорынков, заявил Песков
ОПЕК+ является важным форматом, организация помогает сдалать энергорынки стабильными и предсказуемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T12:40+0300
2024-06-03T12:40+0300
2024-06-03T12:48+0300
энергетика
дмитрий песков
опек
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/33/840753396_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9b4e2836bae3dd587879387df3f60cf5.jpg
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. ОПЕК+ является важным форматом, организация помогает сдалать энергорынки стабильными и предсказуемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы считаем, что это очень важный формат и очень важные договоренности, которые способствуют и стабилизации, и предсказуемости энергорынков мира", - сказал официальный представитель Кремля.Ранее 2 июня министры ОПЕК+ по итогам встречи глав делегаций приняли решение продлить действие соглашения до третьего квартала 2025 года. Участники заседания также решили продлить действующие квоты по добыче нефти на аналогичный срок.Как подчеркнул Песков, продление ОПЕК+ действующей квоты по добыче нефти стало продуктом общей договоренности.
https://1prime.ru/20240602/opek-848741899.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/33/840753396_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_12920bb7622a54cce117952d184de3b5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, опек, нефть
Энергетика, Дмитрий Песков, ОПЕК, Нефть
ОПЕК+ способствует стабилизации энергорынков, заявил Песков
Песков: ОПЕК+ является важным форматом, способствует стабилизации энергорынков
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. ОПЕК+ является важным форматом, организация помогает сдалать энергорынки стабильными и предсказуемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы считаем, что это очень важный формат и очень важные договоренности, которые способствуют и стабилизации, и предсказуемости энергорынков мира", - сказал официальный представитель Кремля.
Ранее 2 июня министры ОПЕК+ по итогам встречи глав делегаций приняли решение продлить действие соглашения до третьего квартала 2025 года. Участники заседания также решили продлить действующие квоты по добыче нефти на аналогичный срок.
Как подчеркнул Песков, продление ОПЕК+ действующей квоты по добыче нефти стало продуктом общей договоренности.
Делегат в ОПЕК спрогнозировал, когда будут сняты сокращения добычи нефти