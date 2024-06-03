https://1prime.ru/20240603/opek-848762900.html

ОПЕК+ способствует стабилизации энергорынков, заявил Песков

ОПЕК+ способствует стабилизации энергорынков, заявил Песков - 03.06.2024, ПРАЙМ

ОПЕК+ способствует стабилизации энергорынков, заявил Песков

ОПЕК+ является важным форматом, организация помогает сдалать энергорынки стабильными и предсказуемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T12:40+0300

2024-06-03T12:40+0300

2024-06-03T12:48+0300

энергетика

дмитрий песков

опек

нефть

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. ОПЕК+ является важным форматом, организация помогает сдалать энергорынки стабильными и предсказуемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы считаем, что это очень важный формат и очень важные договоренности, которые способствуют и стабилизации, и предсказуемости энергорынков мира", - сказал официальный представитель Кремля.Ранее 2 июня министры ОПЕК+ по итогам встречи глав делегаций приняли решение продлить действие соглашения до третьего квартала 2025 года. Участники заседания также решили продлить действующие квоты по добыче нефти на аналогичный срок.Как подчеркнул Песков, продление ОПЕК+ действующей квоты по добыче нефти стало продуктом общей договоренности.

https://1prime.ru/20240602/opek-848741899.html

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дмитрий песков, опек, нефть