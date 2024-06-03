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ОПЕК+ способствует стабилизации энергорынков, заявил Песков - 03.06.2024, ПРАЙМ
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ОПЕК+ способствует стабилизации энергорынков, заявил Песков
ОПЕК+ способствует стабилизации энергорынков, заявил Песков - 03.06.2024, ПРАЙМ
ОПЕК+ способствует стабилизации энергорынков, заявил Песков
ОПЕК+ является важным форматом, организация помогает сдалать энергорынки стабильными и предсказуемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T12:40+0300
2024-06-03T12:48+0300
энергетика
дмитрий песков
опек
нефть
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. ОПЕК+ является важным форматом, организация помогает сдалать энергорынки стабильными и предсказуемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы считаем, что это очень важный формат и очень важные договоренности, которые способствуют и стабилизации, и предсказуемости энергорынков мира", - сказал официальный представитель Кремля.Ранее 2 июня министры ОПЕК+ по итогам встречи глав делегаций приняли решение продлить действие соглашения до третьего квартала 2025 года. Участники заседания также решили продлить действующие квоты по добыче нефти на аналогичный срок.Как подчеркнул Песков, продление ОПЕК+ действующей квоты по добыче нефти стало продуктом общей договоренности.
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дмитрий песков, опек, нефть
Энергетика, Дмитрий Песков, ОПЕК, Нефть
12:40 03.06.2024 (обновлено: 12:48 03.06.2024)
 
ОПЕК+ способствует стабилизации энергорынков, заявил Песков

Песков: ОПЕК+ является важным форматом, способствует стабилизации энергорынков

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. ОПЕК+ является важным форматом, организация помогает сдалать энергорынки стабильными и предсказуемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы считаем, что это очень важный формат и очень важные договоренности, которые способствуют и стабилизации, и предсказуемости энергорынков мира", - сказал официальный представитель Кремля.
Ранее 2 июня министры ОПЕК+ по итогам встречи глав делегаций приняли решение продлить действие соглашения до третьего квартала 2025 года. Участники заседания также решили продлить действующие квоты по добыче нефти на аналогичный срок.
Как подчеркнул Песков, продление ОПЕК+ действующей квоты по добыче нефти стало продуктом общей договоренности.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
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