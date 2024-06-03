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Эксперт прокомментировал решения ОПЕК+

Эксперт прокомментировал решения ОПЕК+ - 03.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт прокомментировал решения ОПЕК+

Ранее принятые решения ОПЕК+ направлены на сохранение прибыли этих стран от продажи нефти и представляют собой инструмент давления на Запад, заявил РИА Новости... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T20:43+0300

2024-06-03T20:43+0300

2024-06-03T20:43+0300

экономика

опек

нефть

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КАИР, 3 июн — ПРАЙМ. Ранее принятые решения ОПЕК+ направлены на сохранение прибыли этих стран от продажи нефти и представляют собой инструмент давления на Запад, заявил РИА Новости египетский эксперт-экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа. "Конечно, это своего рода сохранение прибыли стран-членов и продажи нефти и ее продуктов по справедливой цене", - сказал Мустафа, отвечая на вопрос о выгодах решений ОПЕК+ по нефтедобыче. По мнению эксперта, решения ОПЕК+ также представляют собой инструмент давления на Запад на фоне конфликтов на Украине и в секторе Газа. "Это решение выглядит стратегическим", - охарактеризовал Мустафа меры ОПЕК+. Восемь стран ОПЕК+, среди которых Россия и Саудовская Аравия, по итогам заседаний организации 3 июня продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно "сводить на нет" с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне. Также сохраняются и установленные на этот год квоты для всех участников, но только для Абу-Даби со следующего года они повышаются на 300 тысяч баррелей в сутки.

https://1prime.ru/20240603/neft-848766069.html

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опек, нефть