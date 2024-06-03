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Эксперт прокомментировал решения ОПЕК+ - 03.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240603/opek-848782918.html
Эксперт прокомментировал решения ОПЕК+
Эксперт прокомментировал решения ОПЕК+ - 03.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт прокомментировал решения ОПЕК+
Ранее принятые решения ОПЕК+ направлены на сохранение прибыли этих стран от продажи нефти и представляют собой инструмент давления на Запад, заявил РИА Новости... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T20:43+0300
2024-06-03T20:43+0300
экономика
опек
нефть
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КАИР, 3 июн — ПРАЙМ. Ранее принятые решения ОПЕК+ направлены на сохранение прибыли этих стран от продажи нефти и представляют собой инструмент давления на Запад, заявил РИА Новости египетский эксперт-экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа. "Конечно, это своего рода сохранение прибыли стран-членов и продажи нефти и ее продуктов по справедливой цене", - сказал Мустафа, отвечая на вопрос о выгодах решений ОПЕК+ по нефтедобыче. По мнению эксперта, решения ОПЕК+ также представляют собой инструмент давления на Запад на фоне конфликтов на Украине и в секторе Газа. "Это решение выглядит стратегическим", - охарактеризовал Мустафа меры ОПЕК+. Восемь стран ОПЕК+, среди которых Россия и Саудовская Аравия, по итогам заседаний организации 3 июня продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно "сводить на нет" с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне. Также сохраняются и установленные на этот год квоты для всех участников, но только для Абу-Даби со следующего года они повышаются на 300 тысяч баррелей в сутки.
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опек, нефть
Экономика, ОПЕК, Нефть
20:43 03.06.2024
 
Эксперт прокомментировал решения ОПЕК+

Эксперт Мустафа: решения ОПЕК+ направлены на сохранение прибыли и давление на Запад

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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КАИР, 3 июн — ПРАЙМ. Ранее принятые решения ОПЕК+ направлены на сохранение прибыли этих стран от продажи нефти и представляют собой инструмент давления на Запад, заявил РИА Новости египетский эксперт-экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа.
"Конечно, это своего рода сохранение прибыли стран-членов и продажи нефти и ее продуктов по справедливой цене", - сказал Мустафа, отвечая на вопрос о выгодах решений ОПЕК+ по нефтедобыче.
По мнению эксперта, решения ОПЕК+ также представляют собой инструмент давления на Запад на фоне конфликтов на Украине и в секторе Газа.
"Это решение выглядит стратегическим", - охарактеризовал Мустафа меры ОПЕК+.
Восемь стран ОПЕК+, среди которых Россия и Саудовская Аравия, по итогам заседаний организации 3 июня продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно "сводить на нет" с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне. Также сохраняются и установленные на этот год квоты для всех участников, но только для Абу-Даби со следующего года они повышаются на 300 тысяч баррелей в сутки.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
Воскресные решения ОПЕК+ не повлияют на нефтяные цены, считает эксперт
14:15
 
ЭкономикаОПЕКНефть
 
 
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