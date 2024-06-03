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Угроза нацбезопасности. В США напомнили о самоуправстве Киева - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Угроза нацбезопасности. В США напомнили о самоуправстве Киева
Угроза нацбезопасности. В США напомнили о самоуправстве Киева - 03.06.2024, ПРАЙМ
Угроза нацбезопасности. В США напомнили о самоуправстве Киева
Киев проявляет самоуправство в использовании западного оружия, поэтому Вашингтон должен более осторожно относиться к "помощи", пишет издание The National... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T14:24+0300
2024-06-03T14:24+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Киев проявляет самоуправство в использовании западного оружия, поэтому Вашингтон должен более осторожно относиться к "помощи", пишет издание The National Interest."Республиканцам следовало бы тщательнее изучить сам пакет помощи, вспомнить недавнее поведение его получателей и задаться вопросом, а не противоречит ли это интересам безопасности США", — говорится в публикации.Согласно материалу, Украина атаковала нефтяные объекты в России с помощью беспилотников, вопреки позиции Соединенных Штатов. Хотя Киев не смог повлиять на мировые цены на нефть, это вызывает тревогу и призывает быть осторожными в поставках оружия.Однако, вместо того, чтобы принять нарушения во внимание, США направили Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. Крометого, президент США Джо Байден позволил наносить удары по российской территории, что заставляет задуматься о вероятной эскалации конфликта с Москвой.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, украина, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США
14:24 03.06.2024
 
Угроза нацбезопасности. В США напомнили о самоуправстве Киева

TNI: США следует осторожнее относиться к ударам по России американским оружием

© CC BY 2.0 / Billie Grace WardНью-Йоркская фондовая биржа, США
Нью-Йоркская фондовая биржа, США - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Киев проявляет самоуправство в использовании западного оружия, поэтому Вашингтон должен более осторожно относиться к "помощи", пишет издание The National Interest.
"Республиканцам следовало бы тщательнее изучить сам пакет помощи, вспомнить недавнее поведение его получателей и задаться вопросом, а не противоречит ли это интересам безопасности США", — говорится в публикации.
Согласно материалу, Украина атаковала нефтяные объекты в России с помощью беспилотников, вопреки позиции Соединенных Штатов. Хотя Киев не смог повлиять на мировые цены на нефть, это вызывает тревогу и призывает быть осторожными в поставках оружия.
Однако, вместо того, чтобы принять нарушения во внимание, США направили Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. Крометого, президент США Джо Байден позволил наносить удары по российской территории, что заставляет задуматься о вероятной эскалации конфликта с Москвой.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
В США заявили о провале попыток Зеленского заставить Азию поддерживать Киев
13:37
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСША
 
 
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