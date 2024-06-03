https://1prime.ru/20240603/oruzhie-848766897.html
Угроза нацбезопасности. В США напомнили о самоуправстве Киева
Угроза нацбезопасности. В США напомнили о самоуправстве Киева - 03.06.2024, ПРАЙМ
Угроза нацбезопасности. В США напомнили о самоуправстве Киева
Киев проявляет самоуправство в использовании западного оружия, поэтому Вашингтон должен более осторожно относиться к "помощи", пишет издание The National... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T14:24+0300
2024-06-03T14:24+0300
2024-06-03T14:24+0300
спецоперация на украине
россия
украина
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/65/841336534_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ea84fde096f43c14f7d33c434bd06466.jpg
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Киев проявляет самоуправство в использовании западного оружия, поэтому Вашингтон должен более осторожно относиться к "помощи", пишет издание The National Interest."Республиканцам следовало бы тщательнее изучить сам пакет помощи, вспомнить недавнее поведение его получателей и задаться вопросом, а не противоречит ли это интересам безопасности США", — говорится в публикации.Согласно материалу, Украина атаковала нефтяные объекты в России с помощью беспилотников, вопреки позиции Соединенных Штатов. Хотя Киев не смог повлиять на мировые цены на нефть, это вызывает тревогу и призывает быть осторожными в поставках оружия.Однако, вместо того, чтобы принять нарушения во внимание, США направили Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. Крометого, президент США Джо Байден позволил наносить удары по российской территории, что заставляет задуматься о вероятной эскалации конфликта с Москвой.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240603/zelenskiy-848764921.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/65/841336534_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_c59d6e2435db029c7c1ae9b228c98f75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США
Угроза нацбезопасности. В США напомнили о самоуправстве Киева
TNI: США следует осторожнее относиться к ударам по России американским оружием
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ.
Киев проявляет самоуправство в использовании западного оружия, поэтому Вашингтон должен более осторожно относиться к "помощи", пишет
издание The National Interest.
"Республиканцам следовало бы тщательнее изучить сам пакет помощи, вспомнить недавнее поведение его получателей и задаться вопросом, а не противоречит ли это интересам безопасности США", — говорится в публикации.
Согласно материалу, Украина атаковала нефтяные объекты в России с помощью беспилотников, вопреки позиции Соединенных Штатов. Хотя Киев не смог повлиять на мировые цены на нефть, это вызывает тревогу и призывает быть осторожными в поставках оружия.
Однако, вместо того, чтобы принять нарушения во внимание, США направили Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. Крометого, президент США Джо Байден позволил наносить удары по российской территории, что заставляет задуматься о вероятной эскалации конфликта с Москвой.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
В США заявили о провале попыток Зеленского заставить Азию поддерживать Киев