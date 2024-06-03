https://1prime.ru/20240603/priblizhenie-848783621.html
"Они приближаются". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине
"Они приближаются". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине - 03.06.2024, ПРАЙМ
"Они приближаются". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине
Главные места снабжения украинской армии в опасности из-за наступления ВС России, сообщил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T22:27+0300
2024-06-03T22:27+0300
2024-06-03T22:27+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Главные места снабжения украинской армии в опасности из-за наступления ВС России, сообщил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Они (российские войска. — Прим. Ред.) приближаются, в некоторых случаях очень близко к основным центрам материально-технического снабжения украинской армии. <…> Другими словами, они достигают мягкое подбрюшье украинской армии", — указал эксперт.Меркурис отметил, что обстановка для украинского правительства выглядит достаточно плачевно. По его мнению, российское наступление продолжает набирать обороты.За минувшие сутки российские войска продолжили продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области, бойцы группировок "Запад" и "Восток" заняли более выгодные рубежи, "Юг" - улучшили положение по переднему краю, "Центр" - улучшили тактическое положение.Совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1745 солдат, 8 танков и других бронемашин, 1 РСЗО, 33 артиллерийских орудия и 25 военных автомобилей.
https://1prime.ru/20240603/vsu-848770695.html
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вооружение, всу, вс россии, запад, украина
Спецоперация на Украине, вооружение, ВСУ, ВС России, ЗАПАД, УКРАИНА
"Они приближаются". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине
Меркурис: российские войска приближаются к основным центрам снабжения ВСУ
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ.
Главные места снабжения украинской армии в опасности из-за наступления ВС России, сообщил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге
на YouTube.
"Они (российские войска. — Прим. Ред.) приближаются, в некоторых случаях очень близко к основным центрам материально-технического снабжения украинской армии. <…> Другими словами, они достигают мягкое подбрюшье украинской армии", — указал эксперт.
Меркурис отметил, что обстановка для украинского правительства выглядит достаточно плачевно. По его мнению, российское наступление продолжает набирать обороты.
За минувшие сутки российские войска продолжили продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области, бойцы группировок "Запад" и "Восток" заняли более выгодные рубежи, "Юг" - улучшили положение по переднему краю, "Центр" - улучшили тактическое положение.
Совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1745 солдат, 8 танков и других бронемашин, 1 РСЗО, 33 артиллерийских орудия и 25 военных автомобилей.
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