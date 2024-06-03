https://1prime.ru/20240603/provokatsiya-848749507.html

Подполье: Киев готовит провокацию с инсценировкой гибели мирных жителей

Подполье: Киев готовит провокацию с инсценировкой гибели мирных жителей - 03.06.2024, ПРАЙМ

Подполье: Киев готовит провокацию с инсценировкой гибели мирных жителей

Из Киева в Херсон прибыли режиссеры и военкоры, чтобы оперативно инсценировать удары российских войск по гражданскому населению в херсонских социальных... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T07:00+0300

2024-06-03T07:00+0300

2024-06-03T07:11+0300

спецоперация на украине

украина

провокация

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg

МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Из Киева в Херсон прибыли режиссеры и военкоры, чтобы оперативно инсценировать удары российских войск по гражданскому населению в херсонских социальных учреждениях. Это предпринимается, чтобы обвинить Российскую Федерации в гибели мирных жителей, передали представители подполья в Херсоне. В частности, сообщается, что 28 мая из Киев а Херсон прибыла группа режиссеров документального кино и военкоров общей численностью 13 человек, чтобы оперативно инсценировать ударов ВС России по объектам городской гражданской инфраструктуры. "При ракетных ударах ВС РФ по местам временной дислокации подразделений украинской армии спланирована инсценировка поражения гражданских лиц в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города с дальнейшим обвинением РФ в гибели мирных жителей", - рассказал представитель херсонского подполья. Вместе с тем он отметил, что приехавшие в Херсон режиссеры и военкоры прошли подготовку в области информационно-психологического воздействия под руководством британских и американских специалистов. "Контроль работы медийщиков осуществляется оперативной группой Главного управления разведки Министерства обороны Украины из состава подразделений ИПсО в количестве пяти человек", - уточнили в подполье. По словам представителя сопротивления, прибывшая группа будет проводить фото- и видеосъемку ранее разрушенных объектов гражданской инфраструктуры и монтировать постановочные ролики. Для участия в постановках будут привлекаться националистически настроенные активисты, прошедшие подготовку в СБУ по Херсонской области, а созданные в итоге материале планируется опубликовать в Сети, а также передать в украинские и зарубежные СМИ.

https://1prime.ru/20240508/zelenskiy-848002918.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, провокация