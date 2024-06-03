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Подполье: Киев готовит провокацию с инсценировкой гибели мирных жителей - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Подполье: Киев готовит провокацию с инсценировкой гибели мирных жителей
Подполье: Киев готовит провокацию с инсценировкой гибели мирных жителей - 03.06.2024, ПРАЙМ
Подполье: Киев готовит провокацию с инсценировкой гибели мирных жителей
Из Киева в Херсон прибыли режиссеры и военкоры, чтобы оперативно инсценировать удары российских войск по гражданскому населению в херсонских социальных... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T07:00+0300
2024-06-03T07:11+0300
спецоперация на украине
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провокация
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Из Киева в Херсон прибыли режиссеры и военкоры, чтобы оперативно инсценировать удары российских войск по гражданскому населению в херсонских социальных учреждениях. Это предпринимается, чтобы обвинить Российскую Федерации в гибели мирных жителей, передали представители подполья в Херсоне. В частности, сообщается, что 28 мая из Киев а Херсон прибыла группа режиссеров документального кино и военкоров общей численностью 13 человек, чтобы оперативно инсценировать ударов ВС России по объектам городской гражданской инфраструктуры. "При ракетных ударах ВС РФ по местам временной дислокации подразделений украинской армии спланирована инсценировка поражения гражданских лиц в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города с дальнейшим обвинением РФ в гибели мирных жителей", - рассказал представитель херсонского подполья. Вместе с тем он отметил, что приехавшие в Херсон режиссеры и военкоры прошли подготовку в области информационно-психологического воздействия под руководством британских и американских специалистов. "Контроль работы медийщиков осуществляется оперативной группой Главного управления разведки Министерства обороны Украины из состава подразделений ИПсО в количестве пяти человек", - уточнили в подполье. По словам представителя сопротивления, прибывшая группа будет проводить фото- и видеосъемку ранее разрушенных объектов гражданской инфраструктуры и монтировать постановочные ролики. Для участия в постановках будут привлекаться националистически настроенные активисты, прошедшие подготовку в СБУ по Херсонской области, а созданные в итоге материале планируется опубликовать в Сети, а также передать в украинские и зарубежные СМИ.
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украина, провокация
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, провокация
07:00 03.06.2024 (обновлено: 07:11 03.06.2024)
 
Подполье: Киев готовит провокацию с инсценировкой гибели мирных жителей

Подполье: на Украине готовят провокацию с инсценировкой гибели мирных жителей

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Из Киева в Херсон прибыли режиссеры и военкоры, чтобы оперативно инсценировать удары российских войск по гражданскому населению в херсонских социальных учреждениях. Это предпринимается, чтобы обвинить Российскую Федерации в гибели мирных жителей, передали представители подполья в Херсоне.
В частности, сообщается, что 28 мая из Киев а Херсон прибыла группа режиссеров документального кино и военкоров общей численностью 13 человек, чтобы оперативно инсценировать ударов ВС России по объектам городской гражданской инфраструктуры.
"При ракетных ударах ВС РФ по местам временной дислокации подразделений украинской армии спланирована инсценировка поражения гражданских лиц в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города с дальнейшим обвинением РФ в гибели мирных жителей", - рассказал представитель херсонского подполья.
Вместе с тем он отметил, что приехавшие в Херсон режиссеры и военкоры прошли подготовку в области информационно-психологического воздействия под руководством британских и американских специалистов.
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"Контроль работы медийщиков осуществляется оперативной группой Главного управления разведки Министерства обороны Украины из состава подразделений ИПсО в количестве пяти человек", - уточнили в подполье.
По словам представителя сопротивления, прибывшая группа будет проводить фото- и видеосъемку ранее разрушенных объектов гражданской инфраструктуры и монтировать постановочные ролики. Для участия в постановках будут привлекаться националистически настроенные активисты, прошедшие подготовку в СБУ по Херсонской области, а созданные в итоге материале планируется опубликовать в Сети, а также передать в украинские и зарубежные СМИ.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАпровокация
 
 
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