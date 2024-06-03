https://1prime.ru/20240603/rossiya-848776390.html

Россия выигрывает в конфликте на Украине, пишет WP

Россия выигрывает в конфликте на Украине, пишет WP - 03.06.2024, ПРАЙМ

Россия выигрывает в конфликте на Украине, пишет WP

Россия фактически выигрывает в конфликте на Украине, указывают эксперты в статье издания Washington Post. | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T17:09+0300

2024-06-03T17:09+0300

2024-06-03T17:28+0300

спецоперация на украине

россия

украина

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Россия фактически выигрывает в конфликте на Украине, указывают эксперты в статье издания Washington Post."Россия, условно говоря, на данный момент выигрывает в войне", — отмечается в публикации.По мнению авторов материала, даже если Украина начнет наносить удары по российской территории с использованием американского оружия, это не окажет кардинального влияния на ход конфликта.Однако, в течение трех-шести месяцев, Украина и ее союзники будут пытаться убедить Вашингтон в необходимости эскалации конфликта в попытке изменить негативную ситуацию, предупредили аналитики.Тем не менее, несмотря на тяжелую для Киева ситуацию на поле боя, ни Украина, ни Запад не проявляют готовности к переговорам с Москвой, заключили в газете.

https://1prime.ru/20240603/uspekhi-848758561.html

украина

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россия, украина