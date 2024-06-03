https://1prime.ru/20240603/rossiya-848776390.html
Россия выигрывает в конфликте на Украине, пишет WP
Россия выигрывает в конфликте на Украине, пишет WP - 03.06.2024, ПРАЙМ
Россия выигрывает в конфликте на Украине, пишет WP
Россия фактически выигрывает в конфликте на Украине, указывают эксперты в статье издания Washington Post. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T17:09+0300
2024-06-03T17:09+0300
2024-06-03T17:28+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Россия фактически выигрывает в конфликте на Украине, указывают эксперты в статье издания Washington Post."Россия, условно говоря, на данный момент выигрывает в войне", — отмечается в публикации.По мнению авторов материала, даже если Украина начнет наносить удары по российской территории с использованием американского оружия, это не окажет кардинального влияния на ход конфликта.Однако, в течение трех-шести месяцев, Украина и ее союзники будут пытаться убедить Вашингтон в необходимости эскалации конфликта в попытке изменить негативную ситуацию, предупредили аналитики.Тем не менее, несмотря на тяжелую для Киева ситуацию на поле боя, ни Украина, ни Запад не проявляют готовности к переговорам с Москвой, заключили в газете.
https://1prime.ru/20240603/uspekhi-848758561.html
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
Россия выигрывает в конфликте на Украине, пишет WP
WP: Россия выигрывает на Украине, скоро адаптируется к ударам Киева оружием США
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ.
Россия фактически выигрывает в конфликте на Украине, указывают
эксперты в статье издания Washington Post.
"Россия, условно говоря, на данный момент выигрывает в войне", — отмечается в публикации.
По мнению авторов материала, даже если Украина начнет наносить удары по российской территории с использованием американского оружия, это не окажет кардинального влияния на ход конфликта.
Однако, в течение трех-шести месяцев, Украина и ее союзники будут пытаться убедить Вашингтон в необходимости эскалации конфликта в попытке изменить негативную ситуацию, предупредили аналитики.
Тем не менее, несмотря на тяжелую для Киева ситуацию на поле боя, ни Украина, ни Запад не проявляют готовности к переговорам с Москвой, заключили в газете.
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