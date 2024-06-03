Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы 7 предметов, которые крайне опасно оставлять в машине летом - 03.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240603/seven-848768958.html
Названы 7 предметов, которые крайне опасно оставлять в машине летом
Названы 7 предметов, которые крайне опасно оставлять в машине летом - 03.06.2024, ПРАЙМ
Названы 7 предметов, которые крайне опасно оставлять в машине летом
Бутылка с водой как опасная линза, а электронные гаджеты - бомба замедленного действия. Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar.ru, какие предметы опасно... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T15:09+0300
2024-06-03T15:09+0300
авто
жара
лето
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848193250_0:157:3020:1856_1920x0_80_0_0_dd05d8bdd6ab464af7aeae70e4552923.jpg
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Бутылка с водой как опасная линза, а электронные гаджеты - бомба замедленного действия. Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar.ru, какие предметы опасно оставлять в машине летом. В первую очередь сотрудник инспекции напомнил, что никогда, ни при каких обстоятельствах, нельзя оставлять в салоне автомобиля детей и домашних питомцев без присмотра. В жаркую погоду, когда салон превращается в баню, литий-ионный аккумулятор, которым обычно оснащаются современные гаджеты, может испортиться. Особенно уязвимы в таких ситуациях видеорегистраторы.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеКосметика, продукты, леденцы и сладости непременно расплавятся и оставят в салоне пятна. А емкости с кисломолочными продуктами могут и вовсе взорваться. Некоторые лекарства под воздействием жары теряют свои свойства.В Москву в конце мая пришла аномальная жара. Столичный главк МЧС и синоптики предупреждали, что в последних числах месяца столбики термометров поднимутся до 30 градусов. Жаркая погода сохранилась и в начале июня. Особое внимание в жару необходимо уделять детям. Симптомы перегрева ребёнка – покраснение кожи, повышенная температура тела, вялость, беспричинные капризы, тошнота, частое дыхание с одышкой, судороги.
https://1prime.ru/20240530/zhara-848680156.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848193250_278:0:2753:1856_1920x0_80_0_0_b1ee6ad8c10c01964797d7f3e26ef5b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, жара, лето
Авто, жара, лето
15:09 03.06.2024
 
Названы 7 предметов, которые крайне опасно оставлять в машине летом

njcar.ru: 7 предметов, которые опасно оставлять в машине летом

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль
Автомобиль - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Бутылка с водой как опасная линза, а электронные гаджеты - бомба замедленного действия. Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar.ru, какие предметы опасно оставлять в машине летом.
В первую очередь сотрудник инспекции напомнил, что никогда, ни при каких обстоятельствах, нельзя оставлять в салоне автомобиля детей и домашних питомцев без присмотра. В жаркую погоду, когда салон превращается в баню, литий-ионный аккумулятор, которым обычно оснащаются современные гаджеты, может испортиться. Особенно уязвимы в таких ситуациях видеорегистраторы.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
Косметика, продукты, леденцы и сладости непременно расплавятся и оставят в салоне пятна. А емкости с кисломолочными продуктами могут и вовсе взорваться. Некоторые лекарства под воздействием жары теряют свои свойства.
В Москву в конце мая пришла аномальная жара. Столичный главк МЧС и синоптики предупреждали, что в последних числах месяца столбики термометров поднимутся до 30 градусов. Жаркая погода сохранилась и в начале июня. Особое внимание в жару необходимо уделять детям. Симптомы перегрева ребёнка – покраснение кожи, повышенная температура тела, вялость, беспричинные капризы, тошнота, частое дыхание с одышкой, судороги.
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
В России из-за аномальной жары выросло энергопотребление
30 мая, 15:49
 
Автожаралето
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала