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Названы 7 предметов, которые крайне опасно оставлять в машине летом

Названы 7 предметов, которые крайне опасно оставлять в машине летом - 03.06.2024, ПРАЙМ

Названы 7 предметов, которые крайне опасно оставлять в машине летом

Бутылка с водой как опасная линза, а электронные гаджеты - бомба замедленного действия. Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar.ru, какие предметы опасно... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T15:09+0300

2024-06-03T15:09+0300

2024-06-03T15:09+0300

авто

жара

лето

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Бутылка с водой как опасная линза, а электронные гаджеты - бомба замедленного действия. Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar.ru, какие предметы опасно оставлять в машине летом. В первую очередь сотрудник инспекции напомнил, что никогда, ни при каких обстоятельствах, нельзя оставлять в салоне автомобиля детей и домашних питомцев без присмотра. В жаркую погоду, когда салон превращается в баню, литий-ионный аккумулятор, которым обычно оснащаются современные гаджеты, может испортиться. Особенно уязвимы в таких ситуациях видеорегистраторы.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеКосметика, продукты, леденцы и сладости непременно расплавятся и оставят в салоне пятна. А емкости с кисломолочными продуктами могут и вовсе взорваться. Некоторые лекарства под воздействием жары теряют свои свойства.В Москву в конце мая пришла аномальная жара. Столичный главк МЧС и синоптики предупреждали, что в последних числах месяца столбики термометров поднимутся до 30 градусов. Жаркая погода сохранилась и в начале июня. Особое внимание в жару необходимо уделять детям. Симптомы перегрева ребёнка – покраснение кожи, повышенная температура тела, вялость, беспричинные капризы, тошнота, частое дыхание с одышкой, судороги.

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авто, жара, лето