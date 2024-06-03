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Названы 7 предметов, которые крайне опасно оставлять в машине летом
Названы 7 предметов, которые крайне опасно оставлять в машине летом - 03.06.2024, ПРАЙМ
Названы 7 предметов, которые крайне опасно оставлять в машине летом
Бутылка с водой как опасная линза, а электронные гаджеты - бомба замедленного действия. Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar.ru, какие предметы опасно... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T15:09+0300
2024-06-03T15:09+0300
2024-06-03T15:09+0300
авто
жара
лето
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Бутылка с водой как опасная линза, а электронные гаджеты - бомба замедленного действия. Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar.ru, какие предметы опасно оставлять в машине летом. В первую очередь сотрудник инспекции напомнил, что никогда, ни при каких обстоятельствах, нельзя оставлять в салоне автомобиля детей и домашних питомцев без присмотра. В жаркую погоду, когда салон превращается в баню, литий-ионный аккумулятор, которым обычно оснащаются современные гаджеты, может испортиться. Особенно уязвимы в таких ситуациях видеорегистраторы.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеКосметика, продукты, леденцы и сладости непременно расплавятся и оставят в салоне пятна. А емкости с кисломолочными продуктами могут и вовсе взорваться. Некоторые лекарства под воздействием жары теряют свои свойства.В Москву в конце мая пришла аномальная жара. Столичный главк МЧС и синоптики предупреждали, что в последних числах месяца столбики термометров поднимутся до 30 градусов. Жаркая погода сохранилась и в начале июня. Особое внимание в жару необходимо уделять детям. Симптомы перегрева ребёнка – покраснение кожи, повышенная температура тела, вялость, беспричинные капризы, тошнота, частое дыхание с одышкой, судороги.
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авто, жара, лето
Названы 7 предметов, которые крайне опасно оставлять в машине летом
njcar.ru: 7 предметов, которые опасно оставлять в машине летом
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ.
Бутылка с водой как опасная линза, а электронные гаджеты - бомба замедленного действия. Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar.ru
, какие предметы опасно оставлять в машине летом.
В первую очередь сотрудник инспекции напомнил, что никогда, ни при каких обстоятельствах, нельзя оставлять в салоне автомобиля детей и домашних питомцев без присмотра. В жаркую погоду, когда салон превращается в баню, литий-ионный аккумулятор, которым обычно оснащаются современные гаджеты, может испортиться. Особенно уязвимы в таких ситуациях видеорегистраторы.
Косметика, продукты, леденцы и сладости непременно расплавятся и оставят в салоне пятна. А емкости с кисломолочными продуктами могут и вовсе взорваться. Некоторые лекарства под воздействием жары теряют свои свойства.
В Москву в конце мая пришла аномальная жара. Столичный главк МЧС и синоптики предупреждали, что в последних числах месяца столбики термометров поднимутся до 30 градусов. Жаркая погода сохранилась и в начале июня. Особое внимание в жару необходимо уделять детям. Симптомы перегрева ребёнка – покраснение кожи, повышенная температура тела, вялость, беспричинные капризы, тошнота, частое дыхание с одышкой, судороги.
В России из-за аномальной жары выросло энергопотребление