Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Владельца танкера оштрафовали в Турции почти на $400 тысяч за утечку мазута - 03.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240603/shtraf-848784156.html
Владельца танкера оштрафовали в Турции почти на $400 тысяч за утечку мазута
Владельца танкера оштрафовали в Турции почти на $400 тысяч за утечку мазута - 03.06.2024, ПРАЙМ
Владельца танкера оштрафовали в Турции почти на $400 тысяч за утечку мазута
Владельца танкера Alsu оштрафовали в Турции на 12,6 миллионов лир (391 тысячу долларов) за загрязнение моря мазутом, сообщило агентство DHA. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T22:51+0300
2024-06-03T22:51+0300
нефть
мазут
штраф
турция
танкер
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/19/841421971_0:94:2400:1444_1920x0_80_0_0_180750b6b01b0db1c92b05637a80f57e.jpg
СТАМБУЛ, 3 июн — ПРАЙМ. Владельца танкера Alsu оштрафовали в Турции на 12,6 миллионов лир (391 тысячу долларов) за загрязнение моря мазутом, сообщило агентство DHA. Инцидент произошел 1 июня в порту Мармараэреглиси провинции Текирдаг на западе Турции. "Танкер Alsu подошел к причалу топливной компании для загрузки топливом, когда шланг оборвался. Танкер накренился набок, из судна в море попало 12 тысяч тонн мазута", — указало агентство и опубликовало фотографии мазутных пятен на поверхности воды. "Связанную с танкером компанию оштрафовали за загрязнение моря на 12 миллионов 600 тысяч лир. В порту предприняты меры безопасности, продолжается очистка моря от мазута", — отметило агентство.
https://1prime.ru/20240527/khusity-848532736.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/19/841421971_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_0d28425ee89ca603f3e50fdaff9921e1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мазут, штраф, турция, танкер
Нефть, мазут, штраф, ТУРЦИЯ, танкер
22:51 03.06.2024
 
Владельца танкера оштрафовали в Турции почти на $400 тысяч за утечку мазута

DHA: владельца танкера Alsu оштрафовали в Турции на $391 тысячу за утечку мазута

© Unsplash/Lyndon AntcliffМорские перевозки
Морские перевозки
© Unsplash/Lyndon Antcliff
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 3 июн — ПРАЙМ. Владельца танкера Alsu оштрафовали в Турции на 12,6 миллионов лир (391 тысячу долларов) за загрязнение моря мазутом, сообщило агентство DHA.
Инцидент произошел 1 июня в порту Мармараэреглиси провинции Текирдаг на западе Турции.
"Танкер Alsu подошел к причалу топливной компании для загрузки топливом, когда шланг оборвался. Танкер накренился набок, из судна в море попало 12 тысяч тонн мазута", — указало агентство и опубликовало фотографии мазутных пятен на поверхности воды.
"Связанную с танкером компанию оштрафовали за загрязнение моря на 12 миллионов 600 тысяч лир. В порту предприняты меры безопасности, продолжается очистка моря от мазута", — отметило агентство.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
Танкеры "Газпрома" начали обходить Красное море из-за хуситов, пишут СМИ
27 мая, 09:52
 
НефтьмазутштрафТУРЦИЯтанкер
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала