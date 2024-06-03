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Владельца танкера оштрафовали в Турции почти на $400 тысяч за утечку мазута

Владельца танкера оштрафовали в Турции почти на $400 тысяч за утечку мазута - 03.06.2024, ПРАЙМ

Владельца танкера оштрафовали в Турции почти на $400 тысяч за утечку мазута

Владельца танкера Alsu оштрафовали в Турции на 12,6 миллионов лир (391 тысячу долларов) за загрязнение моря мазутом, сообщило агентство DHA. | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T22:51+0300

2024-06-03T22:51+0300

2024-06-03T22:51+0300

нефть

мазут

штраф

турция

танкер

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СТАМБУЛ, 3 июн — ПРАЙМ. Владельца танкера Alsu оштрафовали в Турции на 12,6 миллионов лир (391 тысячу долларов) за загрязнение моря мазутом, сообщило агентство DHA. Инцидент произошел 1 июня в порту Мармараэреглиси провинции Текирдаг на западе Турции. "Танкер Alsu подошел к причалу топливной компании для загрузки топливом, когда шланг оборвался. Танкер накренился набок, из судна в море попало 12 тысяч тонн мазута", — указало агентство и опубликовало фотографии мазутных пятен на поверхности воды. "Связанную с танкером компанию оштрафовали за загрязнение моря на 12 миллионов 600 тысяч лир. В порту предприняты меры безопасности, продолжается очистка моря от мазута", — отметило агентство.

https://1prime.ru/20240527/khusity-848532736.html

турция

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нефть, мазут, штраф, турция, танкер