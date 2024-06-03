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"Уже идем". В США предупредили о масштабной войне - 03.06.2024, ПРАЙМ
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"Уже идем". В США предупредили о масштабной войне
"Уже идем". В США предупредили о масштабной войне - 03.06.2024, ПРАЙМ
"Уже идем". В США предупредили о масштабной войне
Решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары американским оружием по российской территории приведет страну к ядерному конфликту. Об этом... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T16:46+0300
2024-06-03T16:46+0300
сша
ядерная угроза
джо байден
украина
сенатор дэвид вэнс
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары американским оружием по российской территории приведет страну к ядерному конфликту. Об этом написал в социальной сети Х сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.28 мая Госдепартамент США подчеркнул, что запрет на применение американского оружия для ударов по России остается в силе. Однако 31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова."Мне кажется, что сейчас риск ядерной войны выше, чем когда-либо на моей памяти. (Президент США Джо. — Прим. ред.) Байден бездумно идет к третьей мировой войне", - отметил Вэнс.
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сша, ядерная угроза, джо байден, украина, сенатор дэвид вэнс
США, ядерная угроза, Джо Байден, УКРАИНА, сенатор Дэвид Вэнс
16:46 03.06.2024
 
"Уже идем". В США предупредили о масштабной войне

Сенатор Вэнс: из-за решения Байдена США идут к ядерной войне

© AFP / Zach GibsonСША
США - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© AFP / Zach Gibson
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары американским оружием по российской территории приведет страну к ядерному конфликту. Об этом написал в социальной сети Х сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.
28 мая Госдепартамент США подчеркнул, что запрет на применение американского оружия для ударов по России остается в силе. Однако 31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова.
"Мне кажется, что сейчас риск ядерной войны выше, чем когда-либо на моей памяти. (Президент США Джо. — Прим. ред.) Байден бездумно идет к третьей мировой войне", - отметил Вэнс.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
В США забили тревогу после решения Байдена по Украине
Вчера, 14:04
 
СШАядерная угрозаДжо БайденУКРАИНАсенатор Дэвид Вэнс
 
 
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