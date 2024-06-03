https://1prime.ru/20240603/ssha-848774711.html

"Уже идем". В США предупредили о масштабной войне

"Уже идем". В США предупредили о масштабной войне - 03.06.2024, ПРАЙМ

"Уже идем". В США предупредили о масштабной войне

Решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары американским оружием по российской территории приведет страну к ядерному конфликту. Об этом... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T16:46+0300

2024-06-03T16:46+0300

2024-06-03T16:46+0300

сша

ядерная угроза

джо байден

украина

сенатор дэвид вэнс

https://cdnn.1prime.ru/img/82705/97/827059763_0:245:5500:3339_1920x0_80_0_0_2f84673538a03ea9028a17889b5c156c.jpg

МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары американским оружием по российской территории приведет страну к ядерному конфликту. Об этом написал в социальной сети Х сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.28 мая Госдепартамент США подчеркнул, что запрет на применение американского оружия для ударов по России остается в силе. Однако 31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова."Мне кажется, что сейчас риск ядерной войны выше, чем когда-либо на моей памяти. (Президент США Джо. — Прим. ред.) Байден бездумно идет к третьей мировой войне", - отметил Вэнс.

https://1prime.ru/20240602/ukraina-848741777.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, ядерная угроза, джо байден, украина, сенатор дэвид вэнс