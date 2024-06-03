https://1prime.ru/20240603/svo-848751660.html

Украина попала в ловушку помощи. Выборы в США повлияют на ее судьбу

Украина попала в ловушку помощи. Выборы в США повлияют на ее судьбу - 03.06.2024, ПРАЙМ

Украина попала в ловушку помощи. Выборы в США повлияют на ее судьбу

Из-за западной поддержки Украина попала в ловушку. Сегодня Киев целиком и полностью зависит от помощи, которую оказывает Запад, и пока это не изменится, Украина | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T09:05+0300

2024-06-03T09:05+0300

2024-06-03T09:26+0300

спецоперация на украине

украина

помощь запада

https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_052d1bf8ca86cac4e3e900b59d18f61e.jpg

МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Из-за западной поддержки Украина попала в ловушку. Сегодня Киев целиком и полностью зависит от помощи, которую оказывает Запад, и пока это не изменится, Украина будет оставаться заложником ситуации в третьих странах – к примеру, будет зависеть от итогов выборов президента в Соединенных Штатах. Такое мнение в статье для Onet.pl высказал обозреватель Павел Пененжек.Как он считает, страны, зависящие от других стран, легко становятся заложниками внутренней ситуации за рубежом. А когда зависимые страны участвуют в конфликте, что сегодня наблюдается на Украине, то от событий в других государствах начинает зависеть непосредственно их существование.Пененжик подчеркивает: "Проблема структурная: государство зависит от иностранной поддержки, и пока это не изменится, оно будет заложником внутренней ситуации в третьих странах".При этом в статье утверждается, что чем дольше тянется конфликт, тем больше становится голосов за его завершение, независимо от последствий для Украины, причем очевидно, что зависимый Киев будет иметь ограниченное поле для маневра на переговорах.Именно поэтому, по мнению обозревателя, сегодня Украина пытается восстанавливать свои оборонные предприятия – чтобы хоть в малой степени стать независимой.В заключение в статье приводится мнение замглавы ГУР Украины Вадима Скибицкого, высказанное им в беседе с The Economist. По его словам, главным неизвестным в прогнозах по дальнейшему развитию конфликта выступает Европа, а точнее, сможет ли она удовлетворить потребности собственного и украинского оборонпрома. "Но Киев на это оказывает минимальное влияние", - подытоживает автор.

https://1prime.ru/20240531/nato-848713093.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, помощь запада