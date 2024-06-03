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Украина попала в ловушку помощи. Выборы в США повлияют на ее судьбу
Украина попала в ловушку помощи. Выборы в США повлияют на ее судьбу - 03.06.2024, ПРАЙМ
Украина попала в ловушку помощи. Выборы в США повлияют на ее судьбу
Из-за западной поддержки Украина попала в ловушку. Сегодня Киев целиком и полностью зависит от помощи, которую оказывает Запад, и пока это не изменится, Украина | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T09:05+0300
2024-06-03T09:05+0300
2024-06-03T09:26+0300
спецоперация на украине
украина
помощь запада
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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Из-за западной поддержки Украина попала в ловушку. Сегодня Киев целиком и полностью зависит от помощи, которую оказывает Запад, и пока это не изменится, Украина будет оставаться заложником ситуации в третьих странах – к примеру, будет зависеть от итогов выборов президента в Соединенных Штатах. Такое мнение в статье для Onet.pl высказал обозреватель Павел Пененжек.Как он считает, страны, зависящие от других стран, легко становятся заложниками внутренней ситуации за рубежом. А когда зависимые страны участвуют в конфликте, что сегодня наблюдается на Украине, то от событий в других государствах начинает зависеть непосредственно их существование.Пененжик подчеркивает: "Проблема структурная: государство зависит от иностранной поддержки, и пока это не изменится, оно будет заложником внутренней ситуации в третьих странах".При этом в статье утверждается, что чем дольше тянется конфликт, тем больше становится голосов за его завершение, независимо от последствий для Украины, причем очевидно, что зависимый Киев будет иметь ограниченное поле для маневра на переговорах.Именно поэтому, по мнению обозревателя, сегодня Украина пытается восстанавливать свои оборонные предприятия – чтобы хоть в малой степени стать независимой.В заключение в статье приводится мнение замглавы ГУР Украины Вадима Скибицкого, высказанное им в беседе с The Economist. По его словам, главным неизвестным в прогнозах по дальнейшему развитию конфликта выступает Европа, а точнее, сможет ли она удовлетворить потребности собственного и украинского оборонпрома. "Но Киев на это оказывает минимальное влияние", - подытоживает автор.
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украина, помощь запада
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, помощь Запада
Украина попала в ловушку помощи. Выборы в США повлияют на ее судьбу
Onet.pl: Украина стала заложницей внутренней ситуации в странах-союзниках
МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ.
Из-за западной поддержки Украина попала в ловушку. Сегодня Киев целиком и полностью зависит от помощи, которую оказывает Запад, и пока это не изменится, Украина будет оставаться заложником ситуации в третьих странах – к примеру, будет зависеть от итогов выборов президента в Соединенных Штатах. Такое мнение в статье для Onet.pl
высказал обозреватель Павел Пененжек.
Как он считает, страны, зависящие от других стран, легко становятся заложниками внутренней ситуации за рубежом. А когда зависимые страны участвуют в конфликте, что сегодня наблюдается на Украине, то от событий в других государствах начинает зависеть непосредственно их существование.
Пененжик подчеркивает: "Проблема структурная: государство зависит от иностранной поддержки, и пока это не изменится, оно будет заложником внутренней ситуации в третьих странах".
При этом в статье утверждается, что чем дольше тянется конфликт, тем больше становится голосов за его завершение, независимо от последствий для Украины, причем очевидно, что зависимый Киев будет иметь ограниченное поле для маневра на переговорах.
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Именно поэтому, по мнению обозревателя, сегодня Украина пытается восстанавливать свои оборонные предприятия – чтобы хоть в малой степени стать независимой.
В заключение в статье приводится мнение замглавы ГУР Украины Вадима Скибицкого, высказанное им в беседе с The Economist. По его словам, главным неизвестным в прогнозах по дальнейшему развитию конфликта выступает Европа, а точнее, сможет ли она удовлетворить потребности собственного и украинского оборонпрома. "Но Киев на это оказывает минимальное влияние", - подытоживает автор.