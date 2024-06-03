Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина попала в ловушку помощи. Выборы в США повлияют на ее судьбу - 03.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240603/svo-848751660.html
Украина попала в ловушку помощи. Выборы в США повлияют на ее судьбу
Украина попала в ловушку помощи. Выборы в США повлияют на ее судьбу - 03.06.2024, ПРАЙМ
Украина попала в ловушку помощи. Выборы в США повлияют на ее судьбу
Из-за западной поддержки Украина попала в ловушку. Сегодня Киев целиком и полностью зависит от помощи, которую оказывает Запад, и пока это не изменится, Украина | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T09:05+0300
2024-06-03T09:26+0300
спецоперация на украине
украина
помощь запада
https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_052d1bf8ca86cac4e3e900b59d18f61e.jpg
МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Из-за западной поддержки Украина попала в ловушку. Сегодня Киев целиком и полностью зависит от помощи, которую оказывает Запад, и пока это не изменится, Украина будет оставаться заложником ситуации в третьих странах – к примеру, будет зависеть от итогов выборов президента в Соединенных Штатах. Такое мнение в статье для Onet.pl высказал обозреватель Павел Пененжек.Как он считает, страны, зависящие от других стран, легко становятся заложниками внутренней ситуации за рубежом. А когда зависимые страны участвуют в конфликте, что сегодня наблюдается на Украине, то от событий в других государствах начинает зависеть непосредственно их существование.Пененжик подчеркивает: "Проблема структурная: государство зависит от иностранной поддержки, и пока это не изменится, оно будет заложником внутренней ситуации в третьих странах".При этом в статье утверждается, что чем дольше тянется конфликт, тем больше становится голосов за его завершение, независимо от последствий для Украины, причем очевидно, что зависимый Киев будет иметь ограниченное поле для маневра на переговорах.Именно поэтому, по мнению обозревателя, сегодня Украина пытается восстанавливать свои оборонные предприятия – чтобы хоть в малой степени стать независимой.В заключение в статье приводится мнение замглавы ГУР Украины Вадима Скибицкого, высказанное им в беседе с The Economist. По его словам, главным неизвестным в прогнозах по дальнейшему развитию конфликта выступает Европа, а точнее, сможет ли она удовлетворить потребности собственного и украинского оборонпрома. "Но Киев на это оказывает минимальное влияние", - подытоживает автор.
https://1prime.ru/20240531/nato-848713093.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_8ace646e169b39380fa4a174085c199e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, помощь запада
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, помощь Запада
09:05 03.06.2024 (обновлено: 09:26 03.06.2024)
 
Украина попала в ловушку помощи. Выборы в США повлияют на ее судьбу

Onet.pl: Украина стала заложницей внутренней ситуации в странах-союзниках

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Из-за западной поддержки Украина попала в ловушку. Сегодня Киев целиком и полностью зависит от помощи, которую оказывает Запад, и пока это не изменится, Украина будет оставаться заложником ситуации в третьих странах – к примеру, будет зависеть от итогов выборов президента в Соединенных Штатах. Такое мнение в статье для Onet.pl высказал обозреватель Павел Пененжек.
Как он считает, страны, зависящие от других стран, легко становятся заложниками внутренней ситуации за рубежом. А когда зависимые страны участвуют в конфликте, что сегодня наблюдается на Украине, то от событий в других государствах начинает зависеть непосредственно их существование.
Пененжик подчеркивает: "Проблема структурная: государство зависит от иностранной поддержки, и пока это не изменится, оно будет заложником внутренней ситуации в третьих странах".
При этом в статье утверждается, что чем дольше тянется конфликт, тем больше становится голосов за его завершение, независимо от последствий для Украины, причем очевидно, что зависимый Киев будет иметь ограниченное поле для маневра на переговорах.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
В НАТО не договорились об усилении роли альянса в координации помощи Киеву
31 мая, 15:28
Именно поэтому, по мнению обозревателя, сегодня Украина пытается восстанавливать свои оборонные предприятия – чтобы хоть в малой степени стать независимой.
В заключение в статье приводится мнение замглавы ГУР Украины Вадима Скибицкого, высказанное им в беседе с The Economist. По его словам, главным неизвестным в прогнозах по дальнейшему развитию конфликта выступает Европа, а точнее, сможет ли она удовлетворить потребности собственного и украинского оборонпрома. "Но Киев на это оказывает минимальное влияние", - подытоживает автор.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАпомощь Запада
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала