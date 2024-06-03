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"Прямиком в ад". Риттер указал, откуда исходит главная угроза Зеленскому - 03.06.2024, ПРАЙМ
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"Прямиком в ад". Риттер указал, откуда исходит главная угроза Зеленскому
"Прямиком в ад". Риттер указал, откуда исходит главная угроза Зеленскому - 03.06.2024, ПРАЙМ
"Прямиком в ад". Риттер указал, откуда исходит главная угроза Зеленскому
В украинском конфликте настанет переломный момент, когда ВСУ придется решить: "пойти за Зеленским прямиком в ад или попытаться спасти то, что осталось от... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T11:12+0300
2024-06-03T11:16+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
всу
экспертное мнение
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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. В украинском конфликте настанет переломный момент, когда ВСУ придется решить: "пойти за Зеленским прямиком в ад или попытаться спасти то, что осталось от Украины". Поэтому главная угроза для Владимира Зеленского – это Вооруженные силы Украины. Об этом в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom заявил офицер морской пехоты ВС США в отставке Скотт Риттер.По его словам, Вооруженные силы Украины невозможно победить в одночасье, но наступит момент, когда украинские военные поймут, что "все потеряно, ничего уже не сделать", и никто не придет на помощь, чтобы переломить ситуацию."В этот момент военным придется принять решение: пойти за Зеленским прямиком в ад или попытаться спасти то, что осталось от Украины, и вмешаться, чтобы отстранить Зеленского от власти. Полагаю, главная угроза для Зеленского исходит именно от вооруженных сил. Если он потеряет доверие военных и структур, то для него все будет кончено", - заявил Риттер.Также он отметил, что с Зеленским "будет покончено" и в случае, если от него отвернется Запад."Как только США от него откажутся или в случае, если от него откажутся НАТО либо Европа, все будет кончено, поскольку это единственная причина, по которой он у власти", - сказал офицер.Ведь Зеленский, по словам Риттера, "просто посредник", через которого на Украину попадают миллиарды долларов и "военная техника, которую можно продать на черном рынке".
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владимир зеленский, всу, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, экспертное мнение
11:12 03.06.2024 (обновлено: 11:16 03.06.2024)
 
"Прямиком в ад". Риттер указал, откуда исходит главная угроза Зеленскому

Скотт Риттер: главная угроза для Зеленского исходит от Вооруженных сил Украины

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. В украинском конфликте настанет переломный момент, когда ВСУ придется решить: "пойти за Зеленским прямиком в ад или попытаться спасти то, что осталось от Украины". Поэтому главная угроза для Владимира Зеленского – это Вооруженные силы Украины. Об этом в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom заявил офицер морской пехоты ВС США в отставке Скотт Риттер.
По его словам, Вооруженные силы Украины невозможно победить в одночасье, но наступит момент, когда украинские военные поймут, что "все потеряно, ничего уже не сделать", и никто не придет на помощь, чтобы переломить ситуацию.
"В этот момент военным придется принять решение: пойти за Зеленским прямиком в ад или попытаться спасти то, что осталось от Украины, и вмешаться, чтобы отстранить Зеленского от власти. Полагаю, главная угроза для Зеленского исходит именно от вооруженных сил. Если он потеряет доверие военных и структур, то для него все будет кончено", - заявил Риттер.
Также он отметил, что с Зеленским "будет покончено" и в случае, если от него отвернется Запад.
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"Как только США от него откажутся или в случае, если от него откажутся НАТО либо Европа, все будет кончено, поскольку это единственная причина, по которой он у власти", - сказал офицер.
Ведь Зеленский, по словам Риттера, "просто посредник", через которого на Украину попадают миллиарды долларов и "военная техника, которую можно продать на черном рынке".
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийВСУэкспертное мнение
 
 
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