https://1prime.ru/20240603/svo-848757085.html
"Прямиком в ад". Риттер указал, откуда исходит главная угроза Зеленскому
"Прямиком в ад". Риттер указал, откуда исходит главная угроза Зеленскому - 03.06.2024, ПРАЙМ
"Прямиком в ад". Риттер указал, откуда исходит главная угроза Зеленскому
В украинском конфликте настанет переломный момент, когда ВСУ придется решить: "пойти за Зеленским прямиком в ад или попытаться спасти то, что осталось от... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T11:12+0300
2024-06-03T11:12+0300
2024-06-03T11:16+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
всу
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_90c01898be0631d23541c507156b4b8b.jpg
МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. В украинском конфликте настанет переломный момент, когда ВСУ придется решить: "пойти за Зеленским прямиком в ад или попытаться спасти то, что осталось от Украины". Поэтому главная угроза для Владимира Зеленского – это Вооруженные силы Украины. Об этом в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom заявил офицер морской пехоты ВС США в отставке Скотт Риттер.По его словам, Вооруженные силы Украины невозможно победить в одночасье, но наступит момент, когда украинские военные поймут, что "все потеряно, ничего уже не сделать", и никто не придет на помощь, чтобы переломить ситуацию."В этот момент военным придется принять решение: пойти за Зеленским прямиком в ад или попытаться спасти то, что осталось от Украины, и вмешаться, чтобы отстранить Зеленского от власти. Полагаю, главная угроза для Зеленского исходит именно от вооруженных сил. Если он потеряет доверие военных и структур, то для него все будет кончено", - заявил Риттер.Также он отметил, что с Зеленским "будет покончено" и в случае, если от него отвернется Запад."Как только США от него откажутся или в случае, если от него откажутся НАТО либо Европа, все будет кончено, поскольку это единственная причина, по которой он у власти", - сказал офицер.Ведь Зеленский, по словам Риттера, "просто посредник", через которого на Украину попадают миллиарды долларов и "военная техника, которую можно продать на черном рынке".
https://1prime.ru/20240602/ukraina-848742743.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_2bf91ed1069b7faeedca667962a259a9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, всу, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, экспертное мнение
"Прямиком в ад". Риттер указал, откуда исходит главная угроза Зеленскому
Скотт Риттер: главная угроза для Зеленского исходит от Вооруженных сил Украины
МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ.
В украинском конфликте настанет переломный момент, когда ВСУ придется решить: "пойти за Зеленским прямиком в ад или попытаться спасти то, что осталось от Украины". Поэтому главная угроза для Владимира Зеленского – это Вооруженные силы Украины. Об этом в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom
заявил офицер морской пехоты ВС США в отставке Скотт Риттер.
По его словам, Вооруженные силы Украины невозможно победить в одночасье, но наступит момент, когда украинские военные поймут, что "все потеряно, ничего уже не сделать", и никто не придет на помощь, чтобы переломить ситуацию.
"В этот момент военным придется принять решение: пойти за Зеленским прямиком в ад или попытаться спасти то, что осталось от Украины, и вмешаться, чтобы отстранить Зеленского от власти. Полагаю, главная угроза для Зеленского исходит именно от вооруженных сил. Если он потеряет доверие военных и структур, то для него все будет кончено", - заявил Риттер.
Также он отметил, что с Зеленским "будет покончено" и в случае, если от него отвернется Запад.
"У Зеленского паника". На Западе рассказали, что случилось в Киеве
"Как только США от него откажутся или в случае, если от него откажутся НАТО либо Европа, все будет кончено, поскольку это единственная причина, по которой он у власти", - сказал офицер.
Ведь Зеленский, по словам Риттера, "просто посредник", через которого на Украину попадают миллиарды долларов и "военная техника, которую можно продать на черном рынке".