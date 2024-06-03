https://1prime.ru/20240603/svo-848776224.html

"Гарантирует уничтожение". На Западе испугались ситуации в зоне СВО

"Гарантирует уничтожение". На Западе испугались ситуации в зоне СВО - 03.06.2024, ПРАЙМ

"Гарантирует уничтожение". На Западе испугались ситуации в зоне СВО

Российские силы в зоне СВО легко уничтожат системы противовоздушной обороны Patriot в случае их размещения в Харькове, считает британский эксперт Александр... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T17:06+0300

2024-06-03T17:06+0300

2024-06-03T17:26+0300

спецоперация на украине

сво

пво

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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Российские силы в зоне СВО легко уничтожат системы противовоздушной обороны Patriot в случае их размещения в Харькове, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube."На самом деле мы знаем, что это уже происходило: русские систематически и методично уничтожали ракеты класса "земля — воздух" С-300 и другие, которые были расположены вокруг Харькова. <…> Посылать туда Patriot было бы самоубийством, это гарантирует уничтожение этих дорогостоящих систем", — пояснил он.Меркурис отметил, что в результате действий Вооруженных сил РФ Харьков практически полностью лишился систем ПВО. Размещение Patriot ближе к Харькову создает большой риск, так как разведывательные БПЛА могут быстро найти эти комплексы и российские войска могут запустить ракеты для уничтожения этой дорогостоящей системы, заключил он.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240602/ukraina-848743910.html

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сво, пво, patriot