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"Гарантирует уничтожение". На Западе испугались ситуации в зоне СВО - 03.06.2024, ПРАЙМ
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"Гарантирует уничтожение". На Западе испугались ситуации в зоне СВО
"Гарантирует уничтожение". На Западе испугались ситуации в зоне СВО - 03.06.2024, ПРАЙМ
"Гарантирует уничтожение". На Западе испугались ситуации в зоне СВО
Российские силы в зоне СВО легко уничтожат системы противовоздушной обороны Patriot в случае их размещения в Харькове, считает британский эксперт Александр... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T17:06+0300
2024-06-03T17:26+0300
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сво
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Российские силы в зоне СВО легко уничтожат системы противовоздушной обороны Patriot в случае их размещения в Харькове, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube."На самом деле мы знаем, что это уже происходило: русские систематически и методично уничтожали ракеты класса "земля — воздух" С-300 и другие, которые были расположены вокруг Харькова. &lt;…&gt; Посылать туда Patriot было бы самоубийством, это гарантирует уничтожение этих дорогостоящих систем", — пояснил он.Меркурис отметил, что в результате действий Вооруженных сил РФ Харьков практически полностью лишился систем ПВО. Размещение Patriot ближе к Харькову создает большой риск, так как разведывательные БПЛА могут быстро найти эти комплексы и российские войска могут запустить ракеты для уничтожения этой дорогостоящей системы, заключил он.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Спецоперация на Украине, СВО, ПВО, Patriot
17:06 03.06.2024 (обновлено: 17:26 03.06.2024)
 
"Гарантирует уничтожение". На Западе испугались ситуации в зоне СВО

Меркурис: отправка систем ПВО Patriot в Харьков гарантирует их уничтожение

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТОС-1А "Солнцепек"
ТОС-1А Солнцепек - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Российские силы в зоне СВО легко уничтожат системы противовоздушной обороны Patriot в случае их размещения в Харькове, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube.
"На самом деле мы знаем, что это уже происходило: русские систематически и методично уничтожали ракеты класса "земля — воздух" С-300 и другие, которые были расположены вокруг Харькова. <…> Посылать туда Patriot было бы самоубийством, это гарантирует уничтожение этих дорогостоящих систем", — пояснил он.
Меркурис отметил, что в результате действий Вооруженных сил РФ Харьков практически полностью лишился систем ПВО. Размещение Patriot ближе к Харькову создает большой риск, так как разведывательные БПЛА могут быстро найти эти комплексы и российские войска могут запустить ракеты для уничтожения этой дорогостоящей системы, заключил он.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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