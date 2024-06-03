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Месть века. Китай придумал, как подложить европейцам свинью за машины - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Месть века. Китай придумал, как подложить европейцам свинью за машины
Месть века. Китай придумал, как подложить европейцам свинью за машины - 03.06.2024, ПРАЙМ
Месть века. Китай придумал, как подложить европейцам свинью за машины
Китай обвинил Евросоюз в давлении на свои автокомпании – экспорт электромобилей из Поднебесной может оказаться под угрозой из-за готовящихся тарифов. Если... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T11:22+0300
2024-06-03T11:24+0300
авто
китайский автопром
пошлины
европа
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МОСКВА, 3 июня – ПРАЙМ. Китай обвинил Евросоюз в давлении на свои автокомпании – экспорт электромобилей из Поднебесной может оказаться под угрозой из-за готовящихся тарифов. Если договориться по-хорошему не удастся, Пекин может надавить на импорт европейской продукции – французского бренди, авто и свинины, пишет Bloomberg.Пока стороны декларируют намерения урегулировать экономические трения путем диалога, дабы не впасть в бесконтрольную эскалацию. “Но, если ЕС не будет следовать своим принципам и продолжит подавлять китайские компании, Китай примет все необходимые меры для надежной защиты законных интересов китайских компаний”, - говорится в заявлении китайского министерства коммерции.ЕС начал антидемпинговые расследования против китайских экспортеров, обвиняя их в несправедливых субсидиях, чтобы снизить цену в сравнении с западными конкурентами. К началу июня ЕС определится с тем, будет ли вводить тарифы против китайских электромобилей и с их размером. В силу они могут вступить спустя месяц.В свою очередь, КНР инициировал встречное расследование против европейского бренди – явно направленное на французские коньяки, поставки которых в страну растут. На очереди европейские автомобили и свинина. По мнению китайских чиновников, европейская борьба с субсидиями является ничем иным, как попыткой подорвать честную конкуренцию и безопасность логистических цепочек.
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авто, китайский автопром, пошлины, европа
Авто, китайский автопром, пошлины, ЕВРОПА
11:22 03.06.2024 (обновлено: 11:24 03.06.2024)
 
Месть века. Китай придумал, как подложить европейцам свинью за машины

Bloomberg: Китай может нацелиться на европейские авто и свинину из-за тарифов

© РИА Новости . Лисицын Павел | Перейти в медиабанк%Поросята
%Поросята - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Лисицын Павел
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МОСКВА, 3 июня – ПРАЙМ. Китай обвинил Евросоюз в давлении на свои автокомпании – экспорт электромобилей из Поднебесной может оказаться под угрозой из-за готовящихся тарифов. Если договориться по-хорошему не удастся, Пекин может надавить на импорт европейской продукции – французского бренди, авто и свинины, пишет Bloomberg.
Пока стороны декларируют намерения урегулировать экономические трения путем диалога, дабы не впасть в бесконтрольную эскалацию. “Но, если ЕС не будет следовать своим принципам и продолжит подавлять китайские компании, Китай примет все необходимые меры для надежной защиты законных интересов китайских компаний”, - говорится в заявлении китайского министерства коммерции.
ЕС начал антидемпинговые расследования против китайских экспортеров, обвиняя их в несправедливых субсидиях, чтобы снизить цену в сравнении с западными конкурентами. К началу июня ЕС определится с тем, будет ли вводить тарифы против китайских электромобилей и с их размером. В силу они могут вступить спустя месяц.
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В свою очередь, КНР инициировал встречное расследование против европейского бренди – явно направленное на французские коньяки, поставки которых в страну растут. На очереди европейские автомобили и свинина. По мнению китайских чиновников, европейская борьба с субсидиями является ничем иным, как попыткой подорвать честную конкуренцию и безопасность логистических цепочек.
 
Автокитайский автопромпошлиныЕВРОПА
 
 
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