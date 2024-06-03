https://1prime.ru/20240603/ukraina-848775460.html

"Смертельно раненое животное". Украине предсказали незавидную судьбу

"Смертельно раненое животное". Украине предсказали незавидную судьбу - 03.06.2024, ПРАЙМ

"Смертельно раненое животное". Украине предсказали незавидную судьбу

Украина похожа на "смертельно раненое животное", в то время, как Россия приближается к победе, передает турецкое издание dikGAZETE. | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T16:56+0300

2024-06-03T16:56+0300

2024-06-03T17:04+0300

украина

турция

спецоперация на украине

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АНКАРА, 3 июн - ПРАЙМ. Украина похожа на "смертельно раненое животное", в то время, как Россия приближается к победе, передает турецкое издание dikGAZETE.По мнению автора статьи, Запад стремится сделать Турцию главным центром снабжения ВСУ в глобальной войне на Украине.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРоссия ближе всего к победе в этой войне благодаря численности населения, производственным мощностям и природным ресурсам, заметили в издании."Между тем Киев подобно смертельно раненому животному продолжает свою агрессивную политику против всех и уже даже не чувствует благодарности в адрес Анкары за предоставленные вооружения", — заметили в издании.Автор материала подчеркнул, что поддержка украинской армии может привести к разрыву политических и экономических связей с Москвой. Ко всему прочему, фронт растянут и может рухнуть в любой момент, а у киевского режима нет сил и возможностей остановить российское наступление.Если западные союзники не предотвратят эскалацию конфликта, то Вооруженным силам Украины грозит окружение на поле боя и полное уничтожение войск, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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украина, турция