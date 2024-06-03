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"Смертельно раненое животное". Украине предсказали незавидную судьбу - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240603/ukraina-848775460.html
"Смертельно раненое животное". Украине предсказали незавидную судьбу
"Смертельно раненое животное". Украине предсказали незавидную судьбу - 03.06.2024, ПРАЙМ
"Смертельно раненое животное". Украине предсказали незавидную судьбу
Украина похожа на "смертельно раненое животное", в то время, как Россия приближается к победе, передает турецкое издание dikGAZETE. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T16:56+0300
2024-06-03T17:04+0300
украина
турция
спецоперация на украине
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АНКАРА, 3 июн - ПРАЙМ. Украина похожа на "смертельно раненое животное", в то время, как Россия приближается к победе, передает турецкое издание dikGAZETE.По мнению автора статьи, Запад стремится сделать Турцию главным центром снабжения ВСУ в глобальной войне на Украине.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРоссия ближе всего к победе в этой войне благодаря численности населения, производственным мощностям и природным ресурсам, заметили в издании."Между тем Киев подобно смертельно раненому животному продолжает свою агрессивную политику против всех и уже даже не чувствует благодарности в адрес Анкары за предоставленные вооружения", — заметили в издании.Автор материала подчеркнул, что поддержка украинской армии может привести к разрыву политических и экономических связей с Москвой. Ко всему прочему, фронт растянут и может рухнуть в любой момент, а у киевского режима нет сил и возможностей остановить российское наступление.Если западные союзники не предотвратят эскалацию конфликта, то Вооруженным силам Украины грозит окружение на поле боя и полное уничтожение войск, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240603/zelenskiy-848764921.html
украина
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украина, турция
УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Спецоперация на Украине
16:56 03.06.2024 (обновлено: 17:04 03.06.2024)
 
"Смертельно раненое животное". Украине предсказали незавидную судьбу

dikGAZETE: Россия, в отличие от смертельно раненой Украины, близка к победе

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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АНКАРА, 3 июн - ПРАЙМ. Украина похожа на "смертельно раненое животное", в то время, как Россия приближается к победе, передает турецкое издание dikGAZETE.
По мнению автора статьи, Запад стремится сделать Турцию главным центром снабжения ВСУ в глобальной войне на Украине.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Россия ближе всего к победе в этой войне благодаря численности населения, производственным мощностям и природным ресурсам, заметили в издании.
"Между тем Киев подобно смертельно раненому животному продолжает свою агрессивную политику против всех и уже даже не чувствует благодарности в адрес Анкары за предоставленные вооружения", — заметили в издании.
Автор материала подчеркнул, что поддержка украинской армии может привести к разрыву политических и экономических связей с Москвой. Ко всему прочему, фронт растянут и может рухнуть в любой момент, а у киевского режима нет сил и возможностей остановить российское наступление.
Если западные союзники не предотвратят эскалацию конфликта, то Вооруженным силам Украины грозит окружение на поле боя и полное уничтожение войск, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
В США заявили о провале попыток Зеленского заставить Азию поддерживать Киев
13:37
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАТУРЦИЯ
 
 
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