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"Смертельно раненое животное". Украине предсказали незавидную судьбу
"Смертельно раненое животное". Украине предсказали незавидную судьбу - 03.06.2024, ПРАЙМ
"Смертельно раненое животное". Украине предсказали незавидную судьбу
Украина похожа на "смертельно раненое животное", в то время, как Россия приближается к победе, передает турецкое издание dikGAZETE. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T16:56+0300
2024-06-03T16:56+0300
2024-06-03T17:04+0300
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АНКАРА, 3 июн - ПРАЙМ. Украина похожа на "смертельно раненое животное", в то время, как Россия приближается к победе, передает турецкое издание dikGAZETE.По мнению автора статьи, Запад стремится сделать Турцию главным центром снабжения ВСУ в глобальной войне на Украине.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРоссия ближе всего к победе в этой войне благодаря численности населения, производственным мощностям и природным ресурсам, заметили в издании."Между тем Киев подобно смертельно раненому животному продолжает свою агрессивную политику против всех и уже даже не чувствует благодарности в адрес Анкары за предоставленные вооружения", — заметили в издании.Автор материала подчеркнул, что поддержка украинской армии может привести к разрыву политических и экономических связей с Москвой. Ко всему прочему, фронт растянут и может рухнуть в любой момент, а у киевского режима нет сил и возможностей остановить российское наступление.Если западные союзники не предотвратят эскалацию конфликта, то Вооруженным силам Украины грозит окружение на поле боя и полное уничтожение войск, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, турция
УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Спецоперация на Украине
"Смертельно раненое животное". Украине предсказали незавидную судьбу
dikGAZETE: Россия, в отличие от смертельно раненой Украины, близка к победе
АНКАРА, 3 июн - ПРАЙМ.
Украина похожа на "смертельно раненое животное", в то время, как Россия приближается к победе, передает
турецкое издание dikGAZETE.
По мнению автора статьи, Запад стремится сделать Турцию главным центром снабжения ВСУ в глобальной войне на Украине.
Россия ближе всего к победе в этой войне благодаря численности населения, производственным мощностям и природным ресурсам, заметили в издании.
"Между тем Киев подобно смертельно раненому животному продолжает свою агрессивную политику против всех и уже даже не чувствует благодарности в адрес Анкары за предоставленные вооружения", — заметили в издании.
Автор материала подчеркнул, что поддержка украинской армии может привести к разрыву политических и экономических связей с Москвой. Ко всему прочему, фронт растянут и может рухнуть в любой момент, а у киевского режима нет сил и возможностей остановить российское наступление.
Если западные союзники не предотвратят эскалацию конфликта, то Вооруженным силам Украины грозит окружение на поле боя и полное уничтожение войск, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
В США заявили о провале попыток Зеленского заставить Азию поддерживать Киев