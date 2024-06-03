https://1prime.ru/20240603/ukraina-848777144.html

"Самое опасное". На Украине испугались новой фазы конфликта

"Самое опасное". На Украине испугались новой фазы конфликта - 03.06.2024, ПРАЙМ

"Самое опасное". На Украине испугались новой фазы конфликта

Вооруженные силы Украины, ударив вглубь российской территории, начнут новый этап конфликта с применением ядерного оружия. Такое мнение выразил полковник СБУ в... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T17:19+0300

2024-06-03T17:19+0300

2024-06-03T17:19+0300

спецоперация на украине

украина

ядерное оружие

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины, ударив вглубь российской территории, начнут новый этап конфликта с применением ядерного оружия. Такое мнение выразил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в беседе с журналистом Александром Шелестом*.Ранее в Госдепе США заявили, что Джо Байден разрешил Украине бить американским оружием по России, но с некоторыми ограничениями.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"В рамках стратегической ядерной стабильности это приведет к эскалации напряженности, перерастания войны не в мировую, а, назовем ее, на европейском театре военных действий с применением нестратегического ядерного оружия", - сказал Стариков.Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев еще в марте называл главной угрозой угрозу ядерного конфликта, которая в сто крат круче, чем во время Карибского кризиса. Он также призвал "недругов" не забывать, что у России есть специальный документ, в котором четко прописаны условия применения ядерного оружия.Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы ее существованию.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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украина, ядерное оружие