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"Это надо исправить": генерал НАТО высказался об украинцах в Европе
"Это надо исправить": генерал НАТО высказался об украинцах в Европе - 03.06.2024, ПРАЙМ
"Это надо исправить": генерал НАТО высказался об украинцах в Европе
Нехваток человеческого ресурса в рядах ВСУ можно восполнить, призвав граждан Украины, которые проживают в странах Европейского союза, сообщил отставной генерал... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T23:39+0300
2024-06-03T23:39+0300
2024-06-03T23:39+0300
спецоперация на украине
украина
всу
нехватка
призыв на военную службу
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Нехваток человеческого ресурса в рядах ВСУ можно восполнить, призвав граждан Украины, которые проживают в странах Европейского союза, сообщил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью "Kyiv Post"."У вас много людей, миллионы женщин и мужчин призывного возраста, которые могли бы служить в армии. Но вместо этого они в Германии, Польше, Румынии и на самой Украине. Они должны служить. Это нужно исправить", — отметил он.Ходжес полагает, что украинское правительство не предпринимает нужных "юридических и финансовых" шагов, чтобы увеличить количество военнослужащих в стране.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех призывников обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если военнообязанный не видел ее лично. Согласно документу, призывники должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию. Уклонистов могут лишить водительских прав.
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украина, всу, нехватка, призыв на военную службу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Нехватка, призыв на военную службу
"Это надо исправить": генерал НАТО высказался об украинцах в Европе
Генерал НАТО Ходжес: украинцев нужно направить из Европы на передовую
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Нехваток человеческого ресурса в рядах ВСУ можно восполнить, призвав граждан Украины, которые проживают в странах Европейского союза, сообщил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью "Kyiv Post".
"У вас много людей, миллионы женщин и мужчин призывного возраста, которые могли бы служить в армии. Но вместо этого они в Германии, Польше, Румынии и на самой Украине. Они должны служить. Это нужно исправить", — отметил он.
Ходжес полагает, что украинское правительство не предпринимает нужных "юридических и финансовых" шагов, чтобы увеличить количество военнослужащих в стране.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех призывников обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если военнообязанный не видел ее лично. Согласно документу, призывники должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию. Уклонистов могут лишить водительских прав.
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