https://1prime.ru/20240603/ukraintsy-848784356.html

"Это надо исправить": генерал НАТО высказался об украинцах в Европе

"Это надо исправить": генерал НАТО высказался об украинцах в Европе - 03.06.2024, ПРАЙМ

"Это надо исправить": генерал НАТО высказался об украинцах в Европе

Нехваток человеческого ресурса в рядах ВСУ можно восполнить, призвав граждан Украины, которые проживают в странах Европейского союза, сообщил отставной генерал... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T23:39+0300

2024-06-03T23:39+0300

2024-06-03T23:39+0300

спецоперация на украине

украина

всу

нехватка

призыв на военную службу

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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Нехваток человеческого ресурса в рядах ВСУ можно восполнить, призвав граждан Украины, которые проживают в странах Европейского союза, сообщил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью "Kyiv Post"."У вас много людей, миллионы женщин и мужчин призывного возраста, которые могли бы служить в армии. Но вместо этого они в Германии, Польше, Румынии и на самой Украине. Они должны служить. Это нужно исправить", — отметил он.Ходжес полагает, что украинское правительство не предпринимает нужных "юридических и финансовых" шагов, чтобы увеличить количество военнослужащих в стране.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех призывников обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если военнообязанный не видел ее лично. Согласно документу, призывники должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию. Уклонистов могут лишить водительских прав.

https://1prime.ru/20240603/vsu-848770695.html

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украина, всу, нехватка, призыв на военную службу