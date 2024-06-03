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Гросси оценил влияние на мировой рынок санкций США против российского урана - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Гросси оценил влияние на мировой рынок санкций США против российского урана
Гросси оценил влияние на мировой рынок санкций США против российского урана - 03.06.2024, ПРАЙМ
Гросси оценил влияние на мировой рынок санкций США против российского урана
Американские санкции против российского урана не изменят рынок сразу же, может быть отложенный эффект, видимые лишь через несколько лет, заявил журналистам... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T15:06+0300
2024-06-03T15:13+0300
энергетика
уран
сша
рафаэль гросси
санкции против рф
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ВЕНА, 3 июн - ПРАЙМ. Американские санкции против российского урана не изменят рынок сразу же, может быть отложенный эффект, видимые лишь через несколько лет, заявил журналистам гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Ранее президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий ввоз в страну российского урана."Изменения на рынке произойдут. Но они не произойдут за ночь. Это займет несколько лет. Если, это будет развиваться в этом направлении", — сказал он в ходе пресс-конференции в Вене. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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уран, сша, рафаэль гросси, санкции против рф
Энергетика, уран, США, Рафаэль Гросси, санкции против РФ
15:06 03.06.2024 (обновлено: 15:13 03.06.2024)
 
Гросси оценил влияние на мировой рынок санкций США против российского урана

Гросси: санкции США против урана из России не изменят рынок сразу же

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В.Путина с генеральным директором МАГАТЭ Р. Гросси
Встреча президента РФ В.Путина с генеральным директором МАГАТЭ Р. Гросси - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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ВЕНА, 3 июн - ПРАЙМ. Американские санкции против российского урана не изменят рынок сразу же, может быть отложенный эффект, видимые лишь через несколько лет, заявил журналистам гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Ранее президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий ввоз в страну российского урана.
"Изменения на рынке произойдут. Но они не произойдут за ночь. Это займет несколько лет. Если, это будет развиваться в этом направлении", — сказал он в ходе пресс-конференции в Вене.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
Глава МАГАТЭ напомнил о вреде санкций против ядерной энергии из России
13:12
 
ЭнергетикауранСШАРафаэль Гроссисанкции против РФ
 
 
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