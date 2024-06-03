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Гросси оценил влияние на мировой рынок санкций США против российского урана

Гросси оценил влияние на мировой рынок санкций США против российского урана - 03.06.2024, ПРАЙМ

Гросси оценил влияние на мировой рынок санкций США против российского урана

Американские санкции против российского урана не изменят рынок сразу же, может быть отложенный эффект, видимые лишь через несколько лет, заявил журналистам... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T15:06+0300

2024-06-03T15:06+0300

2024-06-03T15:13+0300

энергетика

уран

сша

рафаэль гросси

санкции против рф

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ВЕНА, 3 июн - ПРАЙМ. Американские санкции против российского урана не изменят рынок сразу же, может быть отложенный эффект, видимые лишь через несколько лет, заявил журналистам гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Ранее президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий ввоз в страну российского урана."Изменения на рынке произойдут. Но они не произойдут за ночь. Это займет несколько лет. Если, это будет развиваться в этом направлении", — сказал он в ходе пресс-конференции в Вене. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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уран, сша, рафаэль гросси, санкции против рф