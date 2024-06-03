https://1prime.ru/20240603/vsu-848770695.html
Некуда бежать. В Британии отметили победы русских над ВСУ
Некуда бежать. В Британии отметили победы русских над ВСУ - 03.06.2024, ПРАЙМ
Некуда бежать. В Британии отметили победы русских над ВСУ
Вооруженным силам Украины некуда отступать, российские военные окружили их в Волчанске. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T15:35+0300
2024-06-03T15:35+0300
2024-06-03T15:35+0300
спецоперация на украине
всу
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Вооруженным силам Украины некуда отступать, российские военные окружили их в Волчанске. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.По его словам, ВСУ окружены, отступать им некуда. Такое положение заставит украинцев усилить сопротивление, но ненадолго, отметил эксперт. Меркурис пояснил, что российские ВС взяли под контроль небо над Волчанском и большую часть дорог. "Украинские войска фактически оказались в ловушке, а русские, похоже, полностью контролируют ситуацию", — заключил эксперт.Ранее Министерство обороны России сообщило в ежедневной сводке, что подразделения группировки "Север" отразили пять контратак противника в районе Волчанска.
https://1prime.ru/20240603/zelenskiy-848764921.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, украина
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА
Некуда бежать. В Британии отметили победы русских над ВСУ
Меркурис: ВСУ попали в окружение в Волчанске, им некуда бежать
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ.
Вооруженным силам Украины некуда отступать, российские военные окружили их в Волчанске. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube
.
По его словам, ВСУ окружены, отступать им некуда. Такое положение заставит украинцев усилить сопротивление, но ненадолго, отметил эксперт. Меркурис пояснил, что российские ВС взяли под контроль небо над Волчанском и большую часть дорог.
"Украинские войска фактически оказались в ловушке, а русские, похоже, полностью контролируют ситуацию", — заключил эксперт.
Ранее Министерство обороны России сообщило в ежедневной сводке, что подразделения группировки "Север" отразили пять контратак противника в районе Волчанска.
В США заявили о провале попыток Зеленского заставить Азию поддерживать Киев