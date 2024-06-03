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Некуда бежать. В Британии отметили победы русских над ВСУ

Некуда бежать. В Британии отметили победы русских над ВСУ - 03.06.2024, ПРАЙМ

Некуда бежать. В Британии отметили победы русских над ВСУ

Вооруженным силам Украины некуда отступать, российские военные окружили их в Волчанске. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T15:35+0300

2024-06-03T15:35+0300

2024-06-03T15:35+0300

спецоперация на украине

всу

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Вооруженным силам Украины некуда отступать, российские военные окружили их в Волчанске. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.По его словам, ВСУ окружены, отступать им некуда. Такое положение заставит украинцев усилить сопротивление, но ненадолго, отметил эксперт. Меркурис пояснил, что российские ВС взяли под контроль небо над Волчанском и большую часть дорог. "Украинские войска фактически оказались в ловушке, а русские, похоже, полностью контролируют ситуацию", — заключил эксперт.Ранее Министерство обороны России сообщило в ежедневной сводке, что подразделения группировки "Север" отразили пять контратак противника в районе Волчанска.

https://1prime.ru/20240603/zelenskiy-848764921.html

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всу, украина