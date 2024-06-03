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Власти Японии приостановили отгрузку машин пяти автопроизводителей

Власти Японии приостановили отгрузку машин пяти автопроизводителей - 03.06.2024, ПРАЙМ

Власти Японии приостановили отгрузку машин пяти автопроизводителей

Пять японских производителей автомобилей и мотоциклов признались в выявлении случаев подтасовок в данных испытаний производительности транспортных средств, трем | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T09:04+0300

2024-06-03T09:04+0300

2024-06-03T09:04+0300

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авто

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ТОКИО, 3 июн – ПРАЙМ. Пять японских производителей автомобилей и мотоциклов признались в выявлении случаев подтасовок в данных испытаний производительности транспортных средств, трем компаниям профильное министерство поручило остановить отгрузку ряда моделей. "Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, учитывая случаи нарушений, такие как в компании Daihatsu Industries, потребовало от 85 производителей транспортных средств, имеющих типовые сертификации, провести расследование и представить отчеты относительно наличия или отсутствия нарушений при подаче заявлений на получение типовых сертификаций. В результате к концу мая от пяти производителей автомобилей поступили отчеты о наличии нарушений при подаче таких заявлений", - говорится в пресс-релизе министерства. В частности, случаи подтасовок были выявлены такими компаниями, как Toyota Motor, Mazda Motor, Yamaha Motor, Honda Motor и Suzuki Motor. В свою очередь телеканал NHK сообщает, что в связи с выявленными нарушениями министерство распорядилось, чтобы компании Toyota Motor, Mazda Motor и Yamaha Motor временно приостановили отгрузку транспортных средств, в отношении которых были выявлены подтасовки, до тех пор, пока не будет подтверждено, что результаты испытаний соответствуют национальным стандартам. В частности, отгрузка будет приостановлена для трех моделей Toyota - Corolla Fielder, Corolla Axio, Yaris Cross. Также будет приостановлена отгрузка мотоцикла Yamaha YZF-R1. Также известно, что будет приостановлена отгрузка двух моделей Mazda Motor, однако каких именно, пока не уточняется. Данные от производителей были получены ведомством в ответ на требование провести проверки на производстве после того, как в апреле прошлого года японская компания Daihatsu призналась в неоднократных подтасовках при получении государственных сертификаций на гибридные автомобили для внутреннего рынка, а также в отношении автомобилей, поставлявшихся на экспорт.

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авто, япония, автопроизводители, контроль