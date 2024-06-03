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"О чем он говорит?" В США высмеяли Зеленского за слова о Китае
"О чем он говорит?" В США высмеяли Зеленского за слова о Китае - 03.06.2024, ПРАЙМ
"О чем он говорит?" В США высмеяли Зеленского за слова о Китае
Владимир Зеленский заявлял, что Китай якобы помогает России в срыве мирного саммита по Украине. Читатели американского издания Newsweek высмеяли его слова. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T09:45+0300
2024-06-03T09:45+0300
2024-06-03T09:45+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
мирный саммит
россия
китай
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявлял, что Китай якобы помогает России в срыве мирного саммита по Украине. Читатели американского издания Newsweek высмеяли его слова."Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить "формулу мира" Зеленского. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит."О чем он говорит?? Даже Байден не поедет на саммит. У Китая хотя бы есть веская причина — мирный саммит не должен исключать Россию. <...> А у Байдена какая причина? Ему надо в Голливуд на сбор средств", — сказал USDeclines2024.Другие читатели отметили, что Китай также, в отличие от стран НАТО, может посмеяться над "американским лакеем" и марионеткой Викторией Нуланд. Кроме того, подчеркнул они, мирного саммита не может быть, если одна из сторон конфликта не присутствует."Даже безуспешный саммит будет победой для Зеленского. Ведь в любом провале обвинят другие страны", — заключил Panice.
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владимир зеленский, мирный саммит, россия, китай
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, мирный саммит, РОССИЯ, КИТАЙ
"О чем он говорит?" В США высмеяли Зеленского за слова о Китае
Читатели Newsweek высмеяли слова Зеленского, что Россия и КНР срывают саммит по Украине
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ.
Владимир Зеленский заявлял, что Китай якобы помогает России в срыве мирного саммита по Украине. Читатели американского издания Newsweek
высмеяли его слова.
"Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить "формулу мира" Зеленского.
Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.
"О чем он говорит?? Даже Байден не поедет на саммит. У Китая хотя бы есть веская причина — мирный саммит не должен исключать Россию. <...> А у Байдена какая причина? Ему надо в Голливуд на сбор средств", — сказал USDeclines2024.
Другие читатели отметили, что Китай также, в отличие от стран НАТО, может посмеяться над "американским лакеем" и марионеткой Викторией Нуланд. Кроме того, подчеркнул они, мирного саммита не может быть, если одна из сторон конфликта не присутствует.
"Даже безуспешный саммит будет победой для Зеленского. Ведь в любом провале обвинят другие страны", — заключил Panice.
"У Зеленского паника". На Западе рассказали, что случилось в Киеве