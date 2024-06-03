https://1prime.ru/20240603/zelenskiy-848753523.html

"О чем он говорит?" В США высмеяли Зеленского за слова о Китае

"О чем он говорит?" В США высмеяли Зеленского за слова о Китае - 03.06.2024, ПРАЙМ

"О чем он говорит?" В США высмеяли Зеленского за слова о Китае

Владимир Зеленский заявлял, что Китай якобы помогает России в срыве мирного саммита по Украине. Читатели американского издания Newsweek высмеяли его слова. | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T09:45+0300

2024-06-03T09:45+0300

2024-06-03T09:45+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

мирный саммит

россия

китай

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявлял, что Китай якобы помогает России в срыве мирного саммита по Украине. Читатели американского издания Newsweek высмеяли его слова."Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить "формулу мира" Зеленского. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит."О чем он говорит?? Даже Байден не поедет на саммит. У Китая хотя бы есть веская причина — мирный саммит не должен исключать Россию. <...> А у Байдена какая причина? Ему надо в Голливуд на сбор средств", — сказал USDeclines2024.Другие читатели отметили, что Китай также, в отличие от стран НАТО, может посмеяться над "американским лакеем" и марионеткой Викторией Нуланд. Кроме того, подчеркнул они, мирного саммита не может быть, если одна из сторон конфликта не присутствует."Даже безуспешный саммит будет победой для Зеленского. Ведь в любом провале обвинят другие страны", — заключил Panice.

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китай

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владимир зеленский, мирный саммит, россия, китай