Незваная распродажа рубля: уже все - 04.06.2024, ПРАЙМ
Незваная распродажа рубля: уже все
В понедельник 3 июня российская валюта продемонстрировала значительное укрепление по отношению к иностранным валютам, несмотря на резкое падение мировых цен на... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T09:13+0300
2024-06-04T09:13+0300
2024-06-04T09:13+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. В понедельник 3 июня российская валюта продемонстрировала значительное укрепление по отношению к иностранным валютам, несмотря на резкое падение мировых цен на нефть и повышение Минфином РФ прогноза по дефициту федерального бюджета на 2024 год. Курс доллара снизился на 1,12% до 89,08 рубля, евро подешевел на 0,75% до 96,98 рубля, а юань потерял 0,93%, опустившись до 12,27 рубля. Внимание участников рынка сосредоточено на предстоящем заседании Банка России, от которого ждут повышения ключевой процентной ставки с целью обуздания инфляции. Вероятность такого шага оценивается в 40%. Рост ставки может привести к сокращению потребительского спроса и импорта товаров при сохранении высокой валютной выручки российских экспортеров энергоресурсов. Министерство финансов повысило прогноз дефицита федерального бюджета на 2024 год до 2,12 трлн рублей или 1,1% ВВП из-за снижения ожидаемых нефтегазовых доходов. Однако новые параметры бюджета основаны на более высоких прогнозах роста ВВП и инфляции в текущем 2023 году. Вечером в понедельник цены на нефть марки Brent рухнули на 3,9% до $78,11 за баррель после решения стран ОПЕК+ продлить действующие квоты на добычу до конца 2024 года. Дополнительное сокращение добычи на 2,2 млн баррелей в сутки будет постепенно сниматься, начиная с октября, что не понравилось покупателям нефти. Несмотря на рост бюджетных расходов и обвал нефтяных котировок, ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ и экспортная валютная выручка продолжают поддерживать российский рубль. При этом российские экспортеры по указу обязаны продавать значительную часть валютной выручки, создавая дополнительное предложение иностранной валюты на внутреннем рынке. Торги нефтью 3 июня завершились в минусе. Цена на Brent рухнула на 3,9% до $78,11 за баррель после решения ОПЕК+ продлить квоты до конца 2024 года. Ключевые страны-экспортеры, бюджеты которых зависят от нефтяных доходов, выступили против дальнейшей поддержки мировых цен за счет своей платежеспособности. Они готовы начать отмену добычных ограничений в октябре, а степень снятия квот будет зависеть от рыночных данных ближе к этой дате. Трейдеры отреагировали распродажей нефтяных фьючерсов. В ходе азиатских торгов 4 июня Brent торговалась около $77,76 за баррель. Обвал котировок был вызван в большей степени техническим фактором пробития уровня $81. Поддержка находится на $77, а если покупатели продолжат слабость, то продавцы могут опустить цены до $72,5 к 20 июня. Торги на Московской бирже начались с небольшого роста по валютам. Доллар торгуется на 89,2 рубля. С текущим давлением продавцов валюты есть шанс возврата к 88,3 рубля. Но важно понимать, что курс рубля выше 93 за доллар может оказаться завышенным относительно бюджетных интересов государства.Индекс Мосбиржи снизился на 2,36%, до 3141,42 п., индекс РТС - на 1,26%, до 1111,55 п. Индекс просел до 3087,99 п. на фоне укрепления рубля и технических факторов. Индекс достиг важной поддержки, поэтому можно ожидать консолидации. Если резкого отскока не последует и индекс останется торговаться ниже 3220, то падение усилится до 3000.
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. В понедельник 3 июня российская валюта продемонстрировала значительное укрепление по отношению к иностранным валютам, несмотря на резкое падение мировых цен на нефть и повышение Минфином РФ прогноза по дефициту федерального бюджета на 2024 год. Курс доллара снизился на 1,12% до 89,08 рубля, евро подешевел на 0,75% до 96,98 рубля, а юань потерял 0,93%, опустившись до 12,27 рубля.
Внимание участников рынка сосредоточено на предстоящем заседании Банка России, от которого ждут повышения ключевой процентной ставки с целью обуздания инфляции. Вероятность такого шага оценивается в 40%. Рост ставки может привести к сокращению потребительского спроса и импорта товаров при сохранении высокой валютной выручки российских экспортеров энергоресурсов.
Министерство финансов повысило прогноз дефицита федерального бюджета на 2024 год до 2,12 трлн рублей или 1,1% ВВП из-за снижения ожидаемых нефтегазовых доходов. Однако новые параметры бюджета основаны на более высоких прогнозах роста ВВП и инфляции в текущем 2023 году.
Вечером в понедельник цены на нефть марки Brent рухнули на 3,9% до $78,11 за баррель после решения стран ОПЕК+ продлить действующие квоты на добычу до конца 2024 года. Дополнительное сокращение добычи на 2,2 млн баррелей в сутки будет постепенно сниматься, начиная с октября, что не понравилось покупателям нефти.
Несмотря на рост бюджетных расходов и обвал нефтяных котировок, ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ и экспортная валютная выручка продолжают поддерживать российский рубль. При этом российские экспортеры по указу обязаны продавать значительную часть валютной выручки, создавая дополнительное предложение иностранной валюты на внутреннем рынке.
Торги нефтью 3 июня завершились в минусе. Цена на Brent рухнула на 3,9% до $78,11 за баррель после решения ОПЕК+ продлить квоты до конца 2024 года. Ключевые страны-экспортеры, бюджеты которых зависят от нефтяных доходов, выступили против дальнейшей поддержки мировых цен за счет своей платежеспособности. Они готовы начать отмену добычных ограничений в октябре, а степень снятия квот будет зависеть от рыночных данных ближе к этой дате. Трейдеры отреагировали распродажей нефтяных фьючерсов.
В ходе азиатских торгов 4 июня Brent торговалась около $77,76 за баррель. Обвал котировок был вызван в большей степени техническим фактором пробития уровня $81. Поддержка находится на $77, а если покупатели продолжат слабость, то продавцы могут опустить цены до $72,5 к 20 июня.
Торги на Московской бирже начались с небольшого роста по валютам. Доллар торгуется на 89,2 рубля. С текущим давлением продавцов валюты есть шанс возврата к 88,3 рубля. Но важно понимать, что курс рубля выше 93 за доллар может оказаться завышенным относительно бюджетных интересов государства. Индекс Мосбиржи снизился на 2,36%, до 3141,42 п., индекс РТС - на 1,26%, до 1111,55 п. Индекс просел до 3087,99 п. на фоне укрепления рубля и технических факторов. Индекс достиг важной поддержки, поэтому можно ожидать консолидации. Если резкого отскока не последует и индекс останется торговаться ниже 3220, то падение усилится до 3000.
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