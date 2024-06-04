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Нефть уходит ко дну. Рынки ждет ухудшение - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Нефть уходит ко дну. Рынки ждет ухудшение
Нефть уходит ко дну. Рынки ждет ухудшение - 04.06.2024, ПРАЙМ
Нефть уходит ко дну. Рынки ждет ухудшение
Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 0,7%. Отдельно отметим... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T09:31+0300
2024-06-04T09:31+0300
мнения аналитиков
курсы валют
нефть
акции
индекс мосбиржи
?1717482719
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 0,7%. Отдельно отметим динамику рынка Индии, падающего более чем на 4%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня консолидируются под уровнями закрытия понедельника. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает негативную тенденцию, теряя 1% и торгуясь в районе 77,6 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделим публикацию данных по уровню безработицы в Германии, а также числу открытых вакансий на рынке труда и объему промышленных заказов в США.По итогам понедельника индекс Мосбиржи упал на 2,4%, закончив торги в районе 3 141 пункта. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения негативных тенденций на нашем рынке. Продажи в российских акциях поддержит дальнейшее ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent ушел ниже 80 долларов за баррель, а также слабый спрос на рисковые активы на внешних фондовых площадках. В результате, индекс Мосбиржи в ходе сессии может продолжить волну снижения и сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 3 000 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и юань подтягиваются на 0,2% и 0,1%, торгуясь в районе 89,3 и 12,28 рубля соответственно, евро прибавляет 0,4%, поднявшись до 97,4 рубля. В дальнейшем национальная валюта может продолжить нести потери, чему способствует существенное снижение цен на нефть и отсутствие повышенной поддержки со стороны экспортеров. В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что пара доллар/рубль в ходе сессии может предпринять попытку пробоя ближайшего сопротивления, расположенного на уровне 90 рублей. Текущая ситуация в ценах на нефть, на наш взгляд, способствует выходу американской выше данной отметки и закреплению в нижней половине диапазона 90 – 95 рублей.
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, нефть, акции, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Курсы валют, Нефть, Акции, индекс Мосбиржи
09:31 04.06.2024
 

Нефть уходит ко дну. Рынки ждет ухудшение

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 0,7%. Отдельно отметим динамику рынка Индии, падающего более чем на 4%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня консолидируются под уровнями закрытия понедельника. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает негативную тенденцию, теряя 1% и торгуясь в районе 77,6 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделим публикацию данных по уровню безработицы в Германии, а также числу открытых вакансий на рынке труда и объему промышленных заказов в США.
По итогам понедельника индекс Мосбиржи упал на 2,4%, закончив торги в районе 3 141 пункта. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения негативных тенденций на нашем рынке. Продажи в российских акциях поддержит дальнейшее ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent ушел ниже 80 долларов за баррель, а также слабый спрос на рисковые активы на внешних фондовых площадках. В результате, индекс Мосбиржи в ходе сессии может продолжить волну снижения и сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 3 000 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и юань подтягиваются на 0,2% и 0,1%, торгуясь в районе 89,3 и 12,28 рубля соответственно, евро прибавляет 0,4%, поднявшись до 97,4 рубля. В дальнейшем национальная валюта может продолжить нести потери, чему способствует существенное снижение цен на нефть и отсутствие повышенной поддержки со стороны экспортеров. В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что пара доллар/рубль в ходе сессии может предпринять попытку пробоя ближайшего сопротивления, расположенного на уровне 90 рублей. Текущая ситуация в ценах на нефть, на наш взгляд, способствует выходу американской выше данной отметки и закреплению в нижней половине диапазона 90 – 95 рублей.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

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