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Американский генерал объяснил запрет Киеву бить ракетами ATACMS по России
Американский генерал объяснил запрет Киеву бить ракетами ATACMS по России - 04.06.2024, ПРАЙМ
Американский генерал объяснил запрет Киеву бить ракетами ATACMS по России
Вашингтон запретил Киеву наносить удары по российской территории ракетами ATACMS из-за опасений эскалации конфликта. Таким мнением с изданием Newsweek поделился | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T13:36+0300
2024-06-04T13:36+0300
2024-06-04T13:36+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Вашингтон запретил Киеву наносить удары по российской территории ракетами ATACMS из-за опасений эскалации конфликта. Таким мнением с изданием Newsweek поделился бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес."Этот шаг демонстрирует "чрезмерный страх" в Вашингтоне, что Россия каким-то образом пойдет на эскалацию конфликта", — цитирует его издание.Однако, он подчеркнул, что приоритетом для США остается контроль ситуации на Украине.Ранее Совет национальной безопасности США разрешил Украине использовать американское оружие на российской территории для защиты своих сил. Однако, запрет на оперативно-тактические ракеты ATACMS остался в силе. Вместо этого США разрешат использование ракетных комплексов HIMARS MLRS, GMLRS и артиллерии.
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сша, украина, россия, ракетные удары
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, РОССИЯ, ракетные удары
Американский генерал объяснил запрет Киеву бить ракетами ATACMS по России
Генерал Ходжес: США запретили Киеву бить ATACMS по России из-за страха эскалации
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Вашингтон запретил Киеву наносить удары по российской территории ракетами ATACMS из-за опасений эскалации конфликта. Таким мнением с изданием Newsweek поделился бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.
"Этот шаг демонстрирует "чрезмерный страх" в Вашингтоне, что Россия каким-то образом пойдет на эскалацию конфликта", — цитирует его издание.
Однако, он подчеркнул, что приоритетом для США остается контроль ситуации на Украине.
Ранее Совет национальной безопасности США разрешил Украине использовать американское оружие на российской территории для защиты своих сил. Однако, запрет на оперативно-тактические ракеты ATACMS остался в силе. Вместо этого США разрешат использование ракетных комплексов HIMARS MLRS, GMLRS и артиллерии.
"Предупреждение Киеву": немецкий полковник испугался удара России