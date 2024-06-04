https://1prime.ru/20240604/atacms-848803748.html

Американский генерал объяснил запрет Киеву бить ракетами ATACMS по России

Американский генерал объяснил запрет Киеву бить ракетами ATACMS по России - 04.06.2024, ПРАЙМ

Американский генерал объяснил запрет Киеву бить ракетами ATACMS по России

Вашингтон запретил Киеву наносить удары по российской территории ракетами ATACMS из-за опасений эскалации конфликта. Таким мнением с изданием Newsweek поделился | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T13:36+0300

2024-06-04T13:36+0300

2024-06-04T13:36+0300

спецоперация на украине

сша

украина

россия

ракетные удары

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Вашингтон запретил Киеву наносить удары по российской территории ракетами ATACMS из-за опасений эскалации конфликта. Таким мнением с изданием Newsweek поделился бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес."Этот шаг демонстрирует "чрезмерный страх" в Вашингтоне, что Россия каким-то образом пойдет на эскалацию конфликта", — цитирует его издание.Однако, он подчеркнул, что приоритетом для США остается контроль ситуации на Украине.Ранее Совет национальной безопасности США разрешил Украине использовать американское оружие на российской территории для защиты своих сил. Однако, запрет на оперативно-тактические ракеты ATACMS остался в силе. Вместо этого США разрешат использование ракетных комплексов HIMARS MLRS, GMLRS и артиллерии.

https://1prime.ru/20240531/ukraina-848726509.html

сша

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сша, украина, россия, ракетные удары