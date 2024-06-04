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XCite раскрыл данные по продажам в России

XCite раскрыл данные по продажам в России - 04.06.2024, ПРАЙМ

XCite раскрыл данные по продажам в России

Дилеры автомобильного бренда XCite в России за неделю реализовали 76 кроссоверов X-Cross 7, выяснило издание Autonews.ru. | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T11:08+0300

2024-06-04T11:08+0300

2024-06-04T11:08+0300

россия

авто

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Дилеры автомобильного бренда XCite в России за неделю реализовали 76 кроссоверов X-Cross 7, выяснило издание Autonews.ru.Отмечается, что продажи этой модели, собираемой на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, начались 27 мая 2024 года.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвтомобиль представлен в двух комплектациях и шести цветах, оснащен турбомотором мощностью 147 л.с. и вариатором. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 9,8 секунды. Базовая цена модели составляет 2,5 миллиона рублей.На данный момент кроссоверы XCite X-Cross 7 доступны для приобретения в семи крупных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Самару, Казань, Тольятти и Нижний Новгород, заметили в издании.Ранее на заводе Nissan в Санкт-Петербурге выпускались кроссоверы Qashqai, Murano и X-Trail, однако после решения покинуть российский рынок компания продала свои активы и теперь завод снова принадлежит ФГУП НАМИ.

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россия, авто