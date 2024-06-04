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Россиянам завезли китайский Nissan - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Россиянам завезли китайский Nissan
Россиянам завезли китайский Nissan - 04.06.2024, ПРАЙМ
Россиянам завезли китайский Nissan
Кроссовер Nissan Qashqai ввезли на российский рынок по параллельному импорту, стоимость авто начинается от 2,6 миллиона рублей, рассказал эксперт "За рулем"... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T12:22+0300
2024-06-04T12:22+0300
авто
nissan
россия
параллельный импорт
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Кроссовер Nissan Qashqai ввезли на российский рынок по параллельному импорту, стоимость авто начинается от 2,6 миллиона рублей, рассказал эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев.Отмечается, что за 2,6 миллиона рублей россияне смогут приобрести машину с механической коробкой передач. За "автомат" приделся отдать 3,1 миллиона рублей, а за полный привод и богатое оснащение - 3,7 миллиона. При этом ввезенный автомобиль является китайской версией, которую произвели на предприятии Dongfeng-Nissan."Моторы и вариаторы знакомы нам по второму поколению. Младший 1.2 (115 л.с.) – турбонаддув и прямой впрыск. Ничем хорошим не прославился – быстрая закоксовка, цепь ГРМ растягивается до 100 тысяч км. Общий ресурс мотора тоже невелик", - рассказывает эксперт "За рулем".По словам Зиновьева, старший двигатель тоже не адаптирован под Россию. Кроме того, после пробега в 80-100 тысяч километров могут начаться проблемя с вариаторами.В остальном автомобиль весьма достойный, заключает он.
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авто, nissan, россия, параллельный импорт
Авто, Nissan, РОССИЯ, параллельный импорт
12:22 04.06.2024
 
Россиянам завезли китайский Nissan

"За рулем": в Россию по параимпорту завезли надежный Nissan Qashqai китайской сборки

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМеждународный Женевский автосалон
Международный Женевский автосалон - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Кроссовер Nissan Qashqai ввезли на российский рынок по параллельному импорту, стоимость авто начинается от 2,6 миллиона рублей, рассказал эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев.
Отмечается, что за 2,6 миллиона рублей россияне смогут приобрести машину с механической коробкой передач. За "автомат" приделся отдать 3,1 миллиона рублей, а за полный привод и богатое оснащение - 3,7 миллиона. При этом ввезенный автомобиль является китайской версией, которую произвели на предприятии Dongfeng-Nissan.
"Моторы и вариаторы знакомы нам по второму поколению. Младший 1.2 (115 л.с.) – турбонаддув и прямой впрыск. Ничем хорошим не прославился – быстрая закоксовка, цепь ГРМ растягивается до 100 тысяч км. Общий ресурс мотора тоже невелик", - рассказывает эксперт "За рулем".
По словам Зиновьева, старший двигатель тоже не адаптирован под Россию. Кроме того, после пробега в 80-100 тысяч километров могут начаться проблемя с вариаторами.
В остальном автомобиль весьма достойный, заключает он.
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АвтоNissanРОССИЯпараллельный импорт
 
 
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