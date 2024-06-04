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В России начались продажи новой модели Toyota - 04.06.2024, ПРАЙМ
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В России начались продажи новой модели Toyota
В России начались продажи новой модели Toyota - 04.06.2024, ПРАЙМ
В России начались продажи новой модели Toyota
На российском рынке появился семейный компактвэн Toyota Veloz, говорится в сообщении на портале "Автоновости". | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T13:35+0300
2024-06-04T13:35+0300
авто
россия
toyota
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. На российском рынке появился семейный компактвэн Toyota Veloz, говорится в сообщении на портале "Автоновости". "В стандартное оснащение входят двухзонный климат-контроль, легкосплавные диски, многофункциональный руль, отделка сидений кожей и замшей, мультимедийная система с большим сенсорным экраном", - сказано в публикации. Кроме того, в автомобиль встроены беспроводная зарядка для смартфона, электронный стояночных тормоз. Velose оснащен 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 106 лошадиных сил, а расход топлива составляет пять - семь литров на 100 километров.Отмечается, что цена автомобиля начинается от трех миллионов рублей.
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авто, россия, toyota
Авто, РОССИЯ, Toyota
13:35 04.06.2024
 
В России начались продажи новой модели Toyota

"Автоновости": семиместный компактвэн Toyota Veloz начали продавать в РФ от 3 млн рублей

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанк%Автосалон Toyota
%Автосалон Toyota - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. На российском рынке появился семейный компактвэн Toyota Veloz, говорится в сообщении на портале "Автоновости".
"В стандартное оснащение входят двухзонный климат-контроль, легкосплавные диски, многофункциональный руль, отделка сидений кожей и замшей, мультимедийная система с большим сенсорным экраном", - сказано в публикации.
Кроме того, в автомобиль встроены беспроводная зарядка для смартфона, электронный стояночных тормоз. Velose оснащен 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 106 лошадиных сил, а расход топлива составляет пять - семь литров на 100 километров.
Отмечается, что цена автомобиля начинается от трех миллионов рублей.
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