https://1prime.ru/20240604/avto-848803628.html

В России начались продажи новой модели Toyota

В России начались продажи новой модели Toyota - 04.06.2024, ПРАЙМ

В России начались продажи новой модели Toyota

На российском рынке появился семейный компактвэн Toyota Veloz, говорится в сообщении на портале "Автоновости". | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T13:35+0300

2024-06-04T13:35+0300

2024-06-04T13:35+0300

авто

россия

toyota

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. На российском рынке появился семейный компактвэн Toyota Veloz, говорится в сообщении на портале "Автоновости". "В стандартное оснащение входят двухзонный климат-контроль, легкосплавные диски, многофункциональный руль, отделка сидений кожей и замшей, мультимедийная система с большим сенсорным экраном", - сказано в публикации. Кроме того, в автомобиль встроены беспроводная зарядка для смартфона, электронный стояночных тормоз. Velose оснащен 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 106 лошадиных сил, а расход топлива составляет пять - семь литров на 100 километров.Отмечается, что цена автомобиля начинается от трех миллионов рублей.

https://1prime.ru/20240604/avtoturizm-848784586.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, россия, toyota