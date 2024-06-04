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Продажи новых легковых авто и LCV в России выросли на 72,5 процента

Продажи новых легковых авто и LCV в России выросли на 72,5 процента - 04.06.2024, ПРАЙМ

Продажи новых легковых авто и LCV в России выросли на 72,5 процента

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в мае подскочили на 72,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T17:27+0300

2024-06-04T17:27+0300

2024-06-04T17:27+0300

экономика

авто

lcv

продажи легковых автомобилей

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в мае подскочили на 72,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 125 501 штуку без учета альтернативных каналов поставок и около 132 363 машин с учетом альтернативных каналов поставок, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные комитета автопроизводителей АЕБ. "По данным комитета автопроизводителей АЕБ, общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в мае 2024 года составили 125 501 штуку без учета альтернативных каналов поставок и около 132 363 штук с их учетом. Что подтверждается данными продаж от ППК - 132 523 штуки", - говорится в пресс-релизе ассоциации. "В мае 2024 года автомобильный рынок РФ продолжил стремительный рост на 72,5% к маю прошлого года. При этом, если посмотреть на динамику, то мы видим, что март 2024 года превысил показатель продаж соответствующего месяца прошлого года на 102%, апрель - на 78%", - приводятся в сообщении слова председателя комитета автопроизводителей Алексея Калицева. Таким образом, несмотря на сохраняющуюся тенденцию практически удвоения объема продаж, очевидно замедление темпов роста. Отмечается, что одним из факторов, который традиционно влияет на объем продаж в мае, является отпускной сезон, соответственно сокращается трафик в дилерских центрах. Снижение темпов роста также обусловлено растущей базой прошлого года. При этом за январь - май российский авторынок вырос на 81%, продав более 617 тысяч новых автомобилей. Ассоциация отмечает, что она внимательно следит за принятием решений, которые могут существенно повлиять на ситуацию на рынке в ближайшее время, в частности за возможным изменением ключевой ставки Центральным Банком, а также за уровнем и сроками повышения утилизационного сбора. "В целом, для стабильного развития индустрии важным остается прозрачность и предсказуемость условий работы и принятия решений регуляторами", - отмечает Калицев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, lcv, продажи легковых автомобилей