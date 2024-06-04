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ВТБ спрогнозировал максимальный уровень выдачи автокредитов в этом году

ВТБ спрогнозировал максимальный уровень выдачи автокредитов в этом году - 04.06.2024, ПРАЙМ

ВТБ спрогнозировал максимальный уровень выдачи автокредитов в этом году

Выдачи автокредитов в России в 2024 году могут достичь максимальных 2,4 триллиона рублей, а объем этого сегмента - впервые сравняться с половиной объема выдачи... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T14:14+0300

2024-06-04T14:14+0300

2024-06-04T14:14+0300

экономика

втб

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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Выдачи автокредитов в России в 2024 году могут достичь максимальных 2,4 триллиона рублей, а объем этого сегмента - впервые сравняться с половиной объема выдачи ипотеки, заявил в преддверии ПМЭФ-2024 зампред правления ВТБ Георгий Горшков. "Мы не исключаем, что во втором полугодии сегмент (автокредитования – ред.) может "охладиться", в том числе из-за ужесточения политики регулятора. Но за счет опережающего роста итоговые продажи на рынке в этом году могут достичь максимальных 2,4 триллиона рублей. Таким образом, впервые на автокредитование придется до половины объема выдач ипотеки, которая ранее росла рекордными темпами", - сказал Горшков. Также он отметил, что в 2024 году розничный рынок развивается в условиях высокой ключевой ставки и "охлаждающих" мер Банка России, "что ожидаемо снизило доступность заемных средств для россиян". В то же время, по его словам, автокредитование на фоне восстановления авторынка и реализации отложенного спроса "стало локомотивом розницы". По оценке ВТБ, выдачи на рынке автокредитования в текущем году могут на 60% превысить результат 2023 года. По итогам пяти месяцев на фоне сокращения спроса на ипотеку и кредиты наличными выдачи автокредитов в целом по России составили более 960 миллиардов рублей, что вдвое превышает прошлогодние результаты. Повышенные темпы роста сегменту обеспечивает постепенное восстановление авторынка за счет увеличения производства отечественных машин, развития господдержки, поступления в страну значительного числа новых брендов из Китая и запуска специальных условий покупки их в кредит. По прогнозам ВТБ, повышенный спрос заемщиков сохранится до конца второго квартала. В результате по итогам апреля-июня продажи автокредитов в России могут примерно на 20% превысить показатель за первые три месяца. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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втб, прогноз, выдача кредитов